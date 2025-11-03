Дроны, горючее и еда на год вперед: в Минобороны отчитались, на что потратят рекордный бюджет

Закупки для армии перед зимой почти завершены

В этом году Агентство оборонных закупок получило наибольшее финансирование за всю историю — 12 миллиардов долларов. По состоянию на сегодняшний день уже законтрактовано 9,5 миллиарда, что составляет более 80% бюджета. Дополнительно 1,5 миллиарда долларов поступило на прошлой неделе.

Об этом сообщил директор по операционной деятельности АОЗ Никита Никитенко в ходе публичных дебатов Defence Talks в столице.

Что еще стало известно:

Заместитель министра обороны Николай Шевцов заявил, что закупочная кампания в 2025 году почти завершена. В этом году акцент сделан на беспилотные системы, дальнобойные боеприпасы, авиационные комплексы и горюче-смазочные материалы. По словам чиновника, армия будет полностью обеспечена горючим до конца года с запасом на первый квартал 2026-го.

Продовольственное обеспечение будут закупаться на год вперед. Раньше контракты заключали всего на полгода, но теперь питание военных будут закупать сразу на 12 месяцев. В ведомстве надеются, что это позволит избежать проблем среди зимы.

Кроме того, Минобороны изменяет систему управления закупками. Один департамент будет формировать заказ, Агентство оборонных закупок будет проводить тендеры, а новый департамент будет заниматься бюджетированием и контролем поставок. Государственный оператор тыла интегрируется в АОЗ — это соответствует рекомендациям НАТО. Реорганизацию планируется завершить до конца года.

Со всем тем военные критикуют подготовку к холодам. На мероприятии также был представитель 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", который отметил, что в ноябре обсуждать подготовку к зиме 2025-2026 годов — уже поздно.

Он также поднял проблему закупки дронов Mavic: несмотря на то, что их покупают каждый год, каждый раз запускают новые процедуры вместо долгосрочных контрактов. Предложения по украинским аналогам подали год назад, но контрактов с новыми производителями до сих пор нет.

Напомним, Вооруженные Силы Украины 31 октября перешли в контрнаступление у Покровска. Главное управление разведки пытается возобновить работу ключевых логистических линий на этом направлении.