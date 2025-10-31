ЗСУ почали контрнаступ. Що зараз відбувається у Покровську (відео)

Частина міста вже тривалий час в сірій зоні

Збройні Сили України 31 жовтня перейшли в контрнаступ біля Покровська. ГУР намагається відновити роботу ключових логістичних ліній на цьому напрямку.

Що треба знати:

Зеленський 31 жовтня підтвердив, що росіяни зайшли у Покровськ

Розвідка України проводить контрнаступальні дії біля міста

З'явилось відео нібито роботи ГУР на Покровському напрямку

Як пише РБК-Україна, посилаючись на джерела, ГУР контратакує росіян біля Покровська для розблокування логістики. Про це також писав репортер The Economist Олівер Керолл, який опублікував кадри нібито висадки десанту розвідників з гелікоптерів у районах, які, за заявами росіян, контролюються окупантами.

"ЗСУ перейшли в контрнаступ у районі Покровська", — написав журналіст Керролл.

За його словами, в районі Покровська ведеться контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. Однак Керрол наголосив, що достовірність відео йому не вдалось підтвердити.

Що відбувається у Покровську

Вже кілька днів Покровськ на карті DeepState частково в сірій зоні. Адже за останніми даними, росіяни зайшли в місто, хоч і не закріпилися там. Військові розповідали, що окупанти для оточення Покровської агломерації залучили 11 тисяч своїх солдатів.

Покровськ на карті

Однак президент України Володимир Зеленський 31 жовтня спростував інформацію про оточення чи захоплення міста, але наголосив, що ситуація у Покровську складна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що оточення Покровська та Мирнограда можна уникнути. Експерт Олександр Коваленко сказав, що потрібно зробити.