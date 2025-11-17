АРМА дозволила управління арештованою часткою "Венти ЛТД" особам, пов’язаним із РФ, — журналіст

Антимонопольний комітет 6 травня 2025 року задовольнив скаргу компанії ТОВ "І.К.Вел", бенефіціаром якої є керівник "Венти ЛТД" Олександр Волошин

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) фактично передало контроль над арештованою часткою ТОВ "Вента ЛТД" особам, прямо пов’язаним із російською корпорацією, повідомляє журналіст Сергій Лямець.

За його даними, до війни (до 2014 року) росіяни володіли 90% частки в українському дистриб’юторі ліків "Вента ЛТД". Частка була оформлена на російську корпорацію "Катрен". Згодом частину активів передали місцевому менеджменту, проте "Катрен" залишався власником 24%.

У 2022 році ці активи були арештовані, як частина кримінального провадження за можливу співпрацю менеджменту з державою-агресором та фінансування тероризму. АРМА зобов’язувала знайти управителя для цього активу через відкритий конкурс на Prozorro, наголошуючи на забороні участі осіб, пов’язаних із росіянами.

Проте вже 6 травня 2025 року Антимонопольний комітет задовольнив скаргу компанії ТОВ "І.К.Вел", бенефіціаром якої є керівник "Венти ЛТД" Олександр Волошин. Це фактично дозволило саме цим особам претендувати на управління арештованим активом, попри попередні заяви АРМА про їхні зв’язки з РФ та участь у схемах фінансування тероризму.

"Історія з "Вентою ЛТД" — це тест на послідовність держави. Коли людей, яких ще тиждень тому називали пособниками агресора, сьогодні фактично допускають до управління стратегічним фармацевтичним активом, виникає серйозна загроза для контролю над ринком, який забезпечує ліками українські лікарні", — зазначає журналіст Сергій Лямець.