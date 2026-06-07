Звичні чайники відходять у минуле: новий пристрій подає окріп за секунди

Однак ця система недешева

Звичні електричні чайники вже не є єдиним способом швидко отримати окріп на кухні. Їх поступово може витиснути сучасна альтернатива, яка поєднує зручність, швидкість і мінімалістичний дизайн.

Цю систему можна встановити під мийкою. Детальніше про неї написали в "ofeminin".

Система працює за допомогою невеликого резервуара, встановленого під мийкою. У ньому постійно підтримується висока температура води, тому користувачеві не потрібно чекати кілька хвилин, поки вона закипить. Достатньо повернути ручку, і гаряча вода одразу потече з крана.

Змішувач з хромованим покриттям та бойлером для миттєвої подачі окропу. Фото: facq

Таке рішення особливо зручне для тих, хто часто готує чай, каву або регулярно використовує окріп під час приготування їжі. Крім економії часу, система допомагає звільнити місце на кухонній стільниці та створити більш сучасний вигляд інтер'єру.

Ще одна перевага полягає в тому, що користувач може набрати рівно стільки води, скільки потрібно в конкретний момент. Це допомагає уникнути зайвих витрат води та електроенергії.

Сучасні моделі оснащують захистом від випадкового ввімкнення та теплоізоляцією, що знижує ризик опіків. Водночас така система має і недолік — її встановлення коштує дорожче, ніж купівля звичайного електричного чайника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сучасні моделі можуть стати альтернативою звичному холодильнику.