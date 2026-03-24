Латвія зацікавлена у повноправному членстві України в JEF, — віцеспікерка Олена Кондратюк зустрілася з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом

Сторони обговорили посилення співпраці України з Об'єднаними експедиційними силами (JEF) — військовою коаліцією десяти північноєвропейських країн, членом якої є Латвія.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, який перебуває з робочим візитом в Україні. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Віцеспікерка українського парламенту висловила глибоку вдячність Латвії за військово-технічну допомогу Україні — озброєння, боєприпаси та військові товари на суму понад 600 мільйонів євро.

"Ми ставимо Латвію у приклад іншим державам, адже вона є одним із лідерів у світі за відсотком ВВП (близько 1,64%), спрямованим на підтримку України. Також вдячні латвійським союзникам за внесок у 10 мільйонів євро до ініціативи PURL у 2026 році", — наголосила Олена Кондратюк.

Своєю чергою міністр оборони Латвійської Республіки Андріс Спрудс запевнив, що Латвія і надалі надаватиме військову допомогу Україні щонайменше на 0,25% ВВП щорічно.

Заступниця голови Верховної Ради також відзначила лідерство Латвії у Коаліції дронів для України.

"За останні роки ця коаліція розширилася і вже об’єднує загалом 20 держав. Ми зацікавлені в посиленні співпраці з Латвією та членами коаліції у сфері ВПК, спільному виробництві та постачанні дронів, які сьогодні відіграють ключову роль у стримуванні російської агресії", — підкреслила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка подякувала міністру оборони Латвії за дуже важливу допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників. Майже 900 оборонців України вже пройшли лікування та реабілітацію на базі латвійських реабілітаційних центрів.

Сторони також обговорили посилення співпраці України з Об'єднаними експедиційними силами (JEF) — військовою коаліцією десяти північноєвропейських країн, членом якої є Латвія.

"Цінуємо підтримку Латвією рішення військової коаліції JEF підвищити статус України до "розширеного партнера". Важливо, що українські військові були залучені до проведення в березні цього року спільних навчань JEF у Латвії. Зокрема з метою обміну теоретичним і практичним досвідом боротьби з безпілотниками. Україна прагне повноцінного членства у JEF і ми розраховуємо на допомогу Латвії на цьому шляху", — зазначила Олена Кондратюк.

Як підкреслив міністр оборони Латвійської Республіки Андріс Спрудс, Латвія зацікавлена у повноправному членстві України в JEF. За його словами, українська армія на сьогодні є однією з найсильніших у Європі, має значний досвід боротьби з дронами та робить великий внесок у європейську безпеку. "Нам всім є чому повчитися в України", — наголосив міністр.

Він також запевнив, що Латвія і надалі підтримуватиме прискорений вступ України в Європейський Союз та адвокатуватиме членство України в НАТО.

"Ми дуже цінуємо цю послідовну позицію наших латвійських друзів та союзників", — підкреслила віцеспікерка Олена Кондратюк.