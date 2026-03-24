Латвия заинтересована в полноправном членстве Украины в JEF, — вице-спикер Елена Кондратюк встретилась с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась с находящимся в Украине с рабочим визитом министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Вице-спикер украинского парламента выразила глубокую благодарность Латвии за военно-техническую помощь Украине — вооружения, боеприпасы и военные товары на сумму более 600 миллионов евро.

"Мы ставим Латвию в пример другим государствам, ведь она является одним из лидеров в мире по проценту ВВП (около 1,64%), направленным на поддержку Украины. Также благодарны латвийским союзникам за вклад в 10 миллионов евро в инициативу PURL в 2026 году", — подчеркнула Елена Кондратюк.

В свою очередь министр обороны Латвийской Республики Андрис Спрудс заверил, что Латвия и дальше будет оказывать военную помощь Украине по меньшей мере на 0,25% ВВП ежегодно.

Заместитель главы Верховной Рады также отметила лидерство Латвии в Коалиции дронов для Украины.

"За последние годы эта коалиция расширилась и уже объединяет в общей сложности 20 государств. Мы заинтересованы в усилении сотрудничества с Латвией и членами коалиции в сфере ВПК, совместном производстве и поставках дронов, которые сегодня играют ключевую роль в сдерживании российской агрессии", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер поблагодарила министра обороны Латвии за очень важную помощь в лечении и реабилитации украинских защитников. Около 900 защитников Украины уже прошли лечение и реабилитацию на базе латвийских реабилитационных центров.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества Украины с Объединенными экспедиционными силами (JEF) – военной коалицией десяти североевропейских стран, членом которой является Латвия.

"Ценим поддержку Латвией решения военной коалиции JEF повысить статус Украины до "расширенного партнера". Важно, что украинские военные были привлечены к проведению в марте этого года совместных учений JEF в Латвии. В частности, с целью обмена теоретическим и практическим опытом борьбы с беспилотниками. Украина стремится к полноценному членству в JEF, и мы рассчитываем на полмощь Латвии на этом пути", — отметила Елена Кондратюк.

Как подчеркнул министр обороны Латвийской Республики Андрис Спрудс, Латвия заинтересована в полноправном членстве Украины в JEF. По его словам, украинская армия на сегодняшний день является одной из сильнейших в Европе, имеет значительный опыт борьбы с дронами и вносит большой вклад в европейскую безопасность. "Нам всем есть чему поучиться у Украины", — подчеркнул министр.

Он также заверил, что Латвия и дальше будет поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский Союз и будет адвокатировать членство Украины в НАТО.

"Мы очень ценим эту последовательную позицию наших латвийских друзей и союзников", — подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.