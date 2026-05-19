Рус

Будьте обережні! Пасажири УЗ масово скаржаться на дуже неприємне явище у поїздах (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина поділилася сумним досвідом
Дівчина поділилася сумним досвідом. Фото Колаж "Телеграф"

Провідники знизують плечима

Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що через свіжопофарбовані елементи у вагонах псують одяг. Вагони запускають в роботу, коли фарба ще не висохла.

Українка показала наслідки своєї подорожі потягом. Ручка на полиці була вкрита фарбою, яка ще не висохла. В результаті вона залишила слід на спортивному костюмі дівчини.

У коментарях чимало українців написали, що з ними трапилася така ж ситуація. Одному з пасажирів провідник пояснив, що вагон після ремонту. Ось деякі з коментарів:

  • У мене така ж ситуація була, підійшов до провідника, сказав мені, що вагон тільки після капітального ремонту і знизав плечима.
  • Теж була така тема, на фарбі зекономили, неприємно, але ацетон допоміг

Авторка публікації відмітила "Укрзалізницю" у пості. Вона навіть напряму попросила перевізника прокоментувати цю ситуацію. Це було чотири дні тому, але на момент публікації новини відповіді немає.

Чи можна подати скаргу на УЗ у цій ситуації

Пасажир має право подати скаргу на "Укрзалізницю" в тому числі через погану якість обслуговування у вагоні (бруд, холод/спека, відсутність води тощо), пише inseinin.com.ua Фарба, що бруднить одяг, вочевидь, хоча й не прямо, належить до таких випадків.

Як подати скаргу

Найшвидше — через онлайн-форму на сайті УЗ або за телефоном 0 800 503 111. Також можна надіслати листа на електронну пошту — на service@uz.gov.ua або cgk@uz.gov.ua. Також це можна зробити поштою — рекомендованим листом з описом вкладення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий трендовий поїзд "Укрзалізниці" розчарував українців. Флагманський поїзд "Сакура" з Києва до Ужгорода ще не встиг відкатати й сотню рейсів, а вже втрапив у скандал.

Теги:
#Поїзд #Укрзалізниця #УЗ