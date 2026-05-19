Будьте обережні! Пасажири УЗ масово скаржаться на дуже неприємне явище у поїздах (відео)

Провідники знизують плечима

Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що через свіжопофарбовані елементи у вагонах псують одяг. Вагони запускають в роботу, коли фарба ще не висохла.

Українка показала наслідки своєї подорожі потягом. Ручка на полиці була вкрита фарбою, яка ще не висохла. В результаті вона залишила слід на спортивному костюмі дівчини.

У коментарях чимало українців написали, що з ними трапилася така ж ситуація. Одному з пасажирів провідник пояснив, що вагон після ремонту. Ось деякі з коментарів:

У мене така ж ситуація була, підійшов до провідника, сказав мені, що вагон тільки після капітального ремонту і знизав плечима.

Теж була така тема, на фарбі зекономили, неприємно, але ацетон допоміг

Авторка публікації відмітила "Укрзалізницю" у пості. Вона навіть напряму попросила перевізника прокоментувати цю ситуацію. Це було чотири дні тому, але на момент публікації новини відповіді немає.

Чи можна подати скаргу на УЗ у цій ситуації

Пасажир має право подати скаргу на "Укрзалізницю" в тому числі через погану якість обслуговування у вагоні (бруд, холод/спека, відсутність води тощо), пише inseinin.com.ua Фарба, що бруднить одяг, вочевидь, хоча й не прямо, належить до таких випадків.

Як подати скаргу

Найшвидше — через онлайн-форму на сайті УЗ або за телефоном 0 800 503 111. Також можна надіслати листа на електронну пошту — на service@uz.gov.ua або cgk@uz.gov.ua. Також це можна зробити поштою — рекомендованим листом з описом вкладення.

