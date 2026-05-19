Де "не можна" купувати машину? Експерти назвали одну з головних помилок при виборі авто з пробігом

Під час огляду машини слід бути уважним навіть до найдрібніших деталей

Багато покупців під час вибору уживаного автомобіля роблять помилки, які можуть обернутися втратою кругленької суми. Однією з них є вибір місця покупки.

"Телеграф", посилаючись на матеріал Motoryzacja.interia, розповідає про одну з найпоширеніших помилок при купівлі б/в авто. За словами автоекспортів, нею є уникнення пропозицій від приватних власників на користь автомобілів із автосалонів.

Автори статті зазначають, що професійний продавець може ідеально підготувати автомобіль до продажу візуально, але не знає його повної історії. Купівля автомобіля у приватного продавця часто дозволяє краще перевірити його історію, а особистий контакт сам по собі багато говорить про те, як використовувався автомобіль.

"Також варто звернути увагу на те, де автомобіль був припаркований і на стиль водіння власника під час огляду", — додають експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі показали один із найперших Mercedes-Benz S320 Long, який з’явився в нашій країні ще в середині 1990-х.