Відпустив собаку погуляти без повідця — тепер штраф: що вважається порушенням і скільки платити

У деяких випадках можуть вилучити чотирилапого

Вигул собаки без повідця в громадських місцях може здаватися дрібницею, але насправді це порушення, за яке передбачено штраф. Багато власників тварин не завжди знають, де закінчується дозволений вигул і починається відповідальність.

Розмір штрафів та відповідальність детально регламентовані Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Коли можуть накласти штраф

За перший випадок вигул собаки без повідця в громадських місцях (а для деяких порід і без намордника) зазвичай передбачено попередження або штраф від 170 до 340 гривень.

Якщо порушення повторюється протягом року, сума зростає — від 340 до 510 гривень. У випадках, коли тварина завдає шкоди людині або майну, штраф може сягати від 1700 до 3400 гривень, а також можливе вилучення собаки.

Правила діють майже всюди в публічних місцях. Без повідця (і намордника для небезпечних порід) дозволено вигулювати тварин лише на спеціально облаштованих і огороджених майданчиках.

Собаки гуляють без господаря

