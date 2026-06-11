Держава списує гроші з карток українців: кого це торкнеться

Після завершення визначеного періоду гроші повертають до бюджету

В українців держава списує гроші з карток — йдеться про програми одноразової допомоги "Зимова підтримка"/"Тепла зима". Якщо масова 1000 грн іноді була недоступна для використання вже в лютому, то 6500 грн для вразливих категорій надавались на пів року.

Невикористані кошти повертаються державі. З моменту надання має минути 180 днів, йдеться у відповідній постанові Кабміну. "Кошти одноразової грошової допомоги повертаються уповноваженими банками протягом наступних двох операційних днів на поточний рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ "Ощадбанк", у разі наявності залишку невикористаних коштів одноразової грошової допомоги на спеціальному рахунку отримувача", — йдеться в постанові.

Повідомлення про списання коштів/ Скриншот "Телеграфу"

Нагадаємо, "Зимова підтримка" була запущена у листопаді 2025 року. Заяви приймали по 17 грудня. Виплати зараховували в міру наявності коштів — затримка була пов'язана із завершенням бюджетного року. Зокрема станом на початку березня понад 50 тисяч українців грошів так і не отримали, їм мали донарахувати суму. В разі нарахування в березні — кошти повернуться державі у вересні.

Право на отримання 6500 грн у межах програми "Зимова підтримка" мали діти з малозабезпечених сімей, діти під опікою та піклуванням, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, ВПО з інвалідністю I групи, а також самотні пенсіонери з низьким рівнем пенсійного забезпечення.

Важливо: якщо ви отримували 1000 грн "Зимової підтримки" через "Дію" — цю суму потрібно використати до 30 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще дві державні програми обмежені у дії. Після 30 червня повернуться гроші тих, хто отримав 2000 грн на "Скринінг 40+" до 1 травня. Тривалість періоду використання коштів обмежений двома місяцями.