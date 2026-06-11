"Страховий приз" для Путіна: навіщо росіянам Костянтинівка і куди вони підуть далі (карта)

Є варіант, при якому захоплення міста втрачає свій оперативний сенс

Загострення ситуації навколо Костянтинівки викликає питання: як можлива втрата міста вплине на ситуацію на фронті та положення ЗСУ; куди далі піде російська армія та які цілі переслідує. "Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповіді.

Як зазначив Григорій Шаповал, прессекретар оперативного командування угруповання військ сил "Схід", наразі Костянтинівку контролюють Сили оборони.

"Ворог намагається концентруватися, своєю інфільтрацією малими групами закріпитися. Але завдяки аеророзвідці, завдяки розвідці Сили оборони відстежують ворога і всіма нашими засобами знищують. Саме місто Костянтинівка під контролем Сил оборони", — каже експерт.

Григорій Шаповал

Водночас, про складну ситуацію в Костянтинівці та можливі песимістичні прогнози повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня, Костянтинівку Україна втратить", — йдеться у повідомленні.

Пост Машовця

Що буде, якщо ЗСУ втратять Костянтинівку

- Чи можна виправити ситуацію в Костянтинівці на нашу користь? Що для цього потрібно?

- Тут треба говорити про ширшу лінію фронту. По кількості бойових зіткнень "ключик" залишається на Покровському напрямку. Безумовно, що росіяни не відмовляються від удару на півночі. Задум зрозумілий — з півночі і з півдня охопити все українське угруповання сил на Донбасі, — каже Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

І якщо на півночі, на Лимансько-Слов'янському напрямку значною мірою у них "пробуксовує", то на Покровському (Добропільському) вони давлять по максимуму. Спираючись на Покровськ і Мирноград, намагаються вклинитись вузьким клином. Туди кидають значні сили. Це найголовніший їхній пріоритет.

Костянтинівка підпирає цей виступ з правого флангу для них. І щоб убезпечити цей прорив, їм потрібна Костянтинівка. Якщо вони беруть Костянтинівку, то прикривають фланг своїй покровсько-мирноградській наступальній групі і в інший бік зрізають наш часів'ярський вузол оборони, тобто радикально змінюють конструкцію поля бою.

Павло Лакійчук

Костянтинівка розташована в чаші, і росіяни охопили її "підковою" з трьох боків по панівних висотах. "Часік" тримається у нас, тому що ми тримаємо панівні висоти і душимо їх внизу. А тут все навпаки. Фактично їхня задача — стерти її з лиця землі.

Зараз ситуація така, що цілком очікувано почалася поступова інфільтрація на зустрічних напрямках, що погано. Я не знаю, як протистояти цьому безпосередньо в Костянтинівці. Очевидно, ситуація буде розвиватися схоже на Покровськ і Мирноград — важкі криваві бої. Наше командування буде намагатись утримати Костянтинівку будь-якою ціною. Росіяни будуть намагатися закрити це. Але, швидше за все, стратегічної мети з охоплення всього ЗСУ вони не досягнуть.

Костянтинівка, Часів Яр, Покровськ, Мирноград на карті

Але їм потрібен результат літньої кампанії, їм потрібно щось принести Путіну на тарілочці. І кожного разу, коли стратегічна операція провалюється, Герасимов вимушений нести Путіну і його пропагандистам на тарілочці якийсь замінник. Так було з Авдіївкою, так було з Бахмутом.

Костянтинівка перетворюється саме на такий "страховий" приз, з яким Герасимов доповість Путіну про успіхи: "Ми взяли Костянтинівку. Давайте це подавати за перемогу". А в 2027 році чи взимку зрештою виконаємо задум. Вони ж третій раз по одному єдиному задуму діють.

Якщо у нас є ресурси, то ми могли б вплинути на ситуацію на північ від Покровська-Мирнограда. Якщо фланговими ударами їх "порубати", то захоплення Костянтинівки втрачає свій оперативний сенс.

- Це як торік ми обрізали їхні "клешні"?

- Так, але все залежить від наявності ресурсів. Зараз на Лиманському напрямку їхнє пробуксовування значною мірою викликане тим, що вони намагаються [прорватися], а наші сили їм б'ють регулярно по флангах і зривають генеральну концепцію, генеральний задум.

- Наскільки критичною для ЗСУ чи цілого фронту може бути втрата Костянтинівки?

- Втрата завжди не критична. Критична — можливість прориву оборони. Не знаю, чи можливий в сучасних умовах стратегічний прорив оборони, але швидше за все — ні. Але скидати це з шальок [терезів] не варто. А російські генерали переконані, що можливо. Тому до цього треба теж бути готовим.

- І готувати якісь резерви, "пожежні" команди в тилу?

- Ми їх постійно намагаємось готувати. Штурмові війська — це фактично пожежні команди. Інша справа, що ці команди зараз розтягують максимально по фронту. У росіян перевага залишається в особовому складі, у кількості військ. І щоб сконцентруватись на напрямках головних ударів, а нам не дати зосередитись на критичних ділянках, вони цей фронт розтягують. І ми ці пожежні команди вимушені ганяти вздовж всієї лінії фронту.

До слова, кількість бойових зіткнень росте, але кількість наших атак вже майже дорівнює кількості їхніх атак. Щонайменше за останній короткий період. Можливо, це тенденція.

Але ці тактичні успіхи треба переносити на стратегічний, оперативний рівень. Бо якщо нема сил закріпити успіх, — він нівелюється. Тобто успіх, який ці контрудари потенційно дають, не досягається.

Костянтинівка у 2026

- У разі втрати Костянтинівки, на що ми можемо спертися? Не буде водної перешкоди для ворога. І він зможе рушити прямим маршем на Осикове, Кіндратівку, Дружківку?

- Ну, вибачте, прямим маршем їм і з Покровська не дуже вдається. Але може бути синергетичний ефект від успіху на двох сусідніх ділянках. Якщо вони захопленням Костянтинівки підкріплюють Покровський напрямок, ліквідацію нашого виступу на Часовому Ярі, підкріплюють Костянтинівський напрямок, то замість отої "соплі" у них утворюється потужний клин, який хрін зріжеш потім.

- І цей клин буде рухатись у бік Дружківки?

- Очевидно, що так. Обходити Краматорськ з флангу, з тилу.

Що з Костянтинівкою зараз

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни активно штурмують місто з двох напрямків, намагаючись оточити його. Наразі окупантам це не вдається.

"Щодо подальших тактичних перспектив оборони Костянтинівки, вони, очевидно, виглядають "не дуже сприятливими" для ЗСУ. У разі подальшого просування штурмових груп ТГр "Дзержинск" і ТГр "Бахмут" противника назустріч одна до одної (приблизний рубіж їхньої "гіпотетичної" зустрічі — Музей краєзнавства — Центральний міський ринок), ситуація у всій Костянтинівці для ЗСУ погіршиться ще більше, причому, подібно до сходження лавини", — пише оглядач.

Костянтинівка на карті

Водночас командир батальйону безпілотних систем 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергій Ярий повідомив, що до зачистки міста залучили штурмові підрозділи. Про це пише hromadske.

"Сама Костянтинівка перебуває в напівоточенні через те, що противник просунувся в районі Часового Яру та Берестків. Тому ситуація дуже складна з погляду логістики до самого міста, адже вона здійснюється двома основними маршрутами, які противник намагається максимально контролювати. Через це логістика перебуває в дуже напруженому стані: евакуація, постачання та введення нашої піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені", — розповів військовий.

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