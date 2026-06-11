Що потрібно зробити під час приготування їжі, щоб удома не смерділо: навіть витяжка не потрібна
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Найдрібніші частинки жиру під час готування поширюються повітрям і осідають на всьому.
В’їдливий запах смаженої риби або м’яса часто залишається в кімнатах навіть після того, як посуд прибраний, а їжа закінчилася. Однак перемогти цей тяжкий "аромат" можна навіть без витяжки.
Про це пише Los Andes.
Чому запахи від приготування так довго зберігаються в будинку?
При приготуванні їжі, особливо смаженої або приготовленої з великою кількістю пари, виділяються найдрібніші частинки жиру, які поширюються повітрям разом з ароматами. Ці частинки осідають на меблях, стінах, фіранках, килимах та інших поверхнях у будинку.
Накопичення жиру на плитах, різному посуді, стільницях та прилеглих поверхнях також сприяє подальшому виділенню запахів навіть після приготування їжі.
Як подолати запахи від готування
- Найкращий спосіб контролювати запахи — почати діяти від початку процесу приготування їжі. Одним із найбільш рекомендованих методів є створення протягу, який допоможе парі та частинкам жиру виходити назовні, перш ніж вони поширяться на інші кімнати.
- Ще один простий захід — використовувати кришки на каструлях та сковорідках, коли це дозволяє рецепт.
- Крім того, приготування їжі за правильної температури запобігає утворенню зайвого диму від олії, однієї з головних причин появи стійких запахів.
- Після закінчення трапези швидкість збирання також безпосередньо впливає те, як довго зберігаються запахи. Поверхні із залишками жиру продовжують виділяти ароматичні частинки навіть після вимкнення плити.
- Також важливо приділяти особливу увагу текстилю. Штори, кухонні рушники, скатертини, подушки та інші тканини на кухні легко вбирають частинки, що знаходяться у повітрі. Якщо ці предмети не стирають часто, вони можуть стати постійним джерелом стійких запахів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не варто викидати старі пульти від техніки.