Що потрібно зробити під час приготування їжі, щоб удома не смерділо: навіть витяжка не потрібна

Найдрібніші частинки жиру під час готування поширюються повітрям і осідають на всьому.

В’їдливий запах смаженої риби або м’яса часто залишається в кімнатах навіть після того, як посуд прибраний, а їжа закінчилася. Однак перемогти цей тяжкий "аромат" можна навіть без витяжки.

Про це пише Los Andes.

Чому запахи від приготування так довго зберігаються в будинку?

При приготуванні їжі, особливо смаженої або приготовленої з великою кількістю пари, виділяються найдрібніші частинки жиру, які поширюються повітрям разом з ароматами. Ці частинки осідають на меблях, стінах, фіранках, килимах та інших поверхнях у будинку.

Накопичення жиру на плитах, різному посуді, стільницях та прилеглих поверхнях також сприяє подальшому виділенню запахів навіть після приготування їжі.

Як подолати запахи від готування

Найкращий спосіб контролювати запахи — почати діяти від початку процесу приготування їжі. Одним із найбільш рекомендованих методів є створення протягу, який допоможе парі та частинкам жиру виходити назовні, перш ніж вони поширяться на інші кімнати.

Ще один простий захід — використовувати кришки на каструлях та сковорідках, коли це дозволяє рецепт.

Крім того, приготування їжі за правильної температури запобігає утворенню зайвого диму від олії, однієї з головних причин появи стійких запахів.

Після закінчення трапези швидкість збирання також безпосередньо впливає те, як довго зберігаються запахи. Поверхні із залишками жиру продовжують виділяти ароматичні частинки навіть після вимкнення плити.

Також важливо приділяти особливу увагу текстилю. Штори, кухонні рушники, скатертини, подушки та інші тканини на кухні легко вбирають частинки, що знаходяться у повітрі. Якщо ці предмети не стирають часто, вони можуть стати постійним джерелом стійких запахів.

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