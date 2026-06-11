Не шкодують навіть дорогий алкоголь: що роблять в "АТБ" з просрочкою

Такий регламент дій стосується усіх продуктів та напоїв

Чимало покупців цікавить питання, куди ж діваються прострочені продукти з "АТБ": їх викидають чи повертають виробнику. Можливо, взагалі щось дозволяють забирати працівникам.

"Телеграф" звернувся до співробітника мережі, аби отримати відповіді. За словами джерела, ніхто нічого безкоштовно додому не забирає.

"З прострочкою чи зіпсованим товаром в "АТБ" все просто — все утилізується (йдеться про продукти чи напої — ред.). У нас є великий бак, куди викидають весь товар не залежно від ціни", — каже співрозмовник.

Ба більше, з його слів, товар викидають так, щоб його неможливо було дістати з баку. Тобто овочі, фрукти рубають лопатами, кефіри чи молоко виливають, а щось типу морозива чи майонезу — шматують.

"Це буквально помийна яма. Процес утилізації обов'язково фіксують камери відеоспостереження, а охорона, яка теж обов'язково присутня, потім оформлює спеціальні акти", — каже працівник мережі.

Він додає, що утилізують товар безпосередньо вантажники. При цьому немає різниці закінчився строк придатності, відізвали партію, щось здулось тощо, воно все йде у спеціальний бак.

"Буває таке, що підгнивші банани чи помідори, які можна обрізати та з'їсти, викидаємо. Виключень немає. Працівники можуть щось придбати лише тоді, коли товар переходить в категорію "уцінка", далі — сміттєвий бак", — пояснює співрозмовник.

Що роблять з алкоголем

За словами працівника "АТБ", алкоголь утилізують, так само як і інші продукти. Теж відро, камери, охорона та акт.

"Тут навіть цікавіше, якщо пляшка дорого акцизного алкоголю має надірваний акциз, або код не читається, або не проходить по касі, його теж утилізують. Відкривається це віски чи горілка і виливається в бак. Виключень немає", — резюмує співрозмовник.

Акцизний алкоголь

Раніше "Телеграф" розповідав, як купувати товар дешевше, коли акція не діє. Виявляється, покупці можуть придбати позицію за ціною, яка вказана на ціннику, а не на касі.