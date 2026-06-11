На полицях нема важливого товару: що коїться в магазинах "АТБ" після удару по складу

Компанія активно перебудовує логістичні ланцюжки

В мережі супермаркетів "АТБ" все ще є складнощі з постачаннями в Дніпрі та Дніпропетровській області, викликані ударом по найбільшому складу мережі в обласному центрі. У деяких магазинах і досі зберігаються проблеми, зокрема з картоплею.

Про це "Телеграфу" повідомила працівниця мережі. В цілому продуктів вистачає, але через порушену логістику товари доставляють довше.

Раніше ми вже повідомляли, що після ворожого удару по розподільчому центру (РЦ) покупці помітили спорожнілі полиці в деяких відділах. Тоді мережа зіткнулася з тимчасовим браком окремих категорій товарів — зокрема, соків, побутової хімії та кондитерських виробів, які раніше акумулювалися на зруйнованому складі.

Які товари можуть зникнути в Дніпрі. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Наразі компанія активно перебудовує логістичні ланцюжки, проте цей процес усе ще триває. Як розповів "Телеграфу" інший співрозмовник — працівник одного з міських магазинів "АТБ" у Дніпрі, ситуація в різних торгових точках відрізняється, і тотального дефіциту в мережі немає.

У нас на магазині картопля є. Банани теж привозили, і в принципі найходовіші позиції — цибуля, овочі — все було. Постачання вже налагодили, хоч і з запізненням. Наразі вантажі на Дніпро йдуть одразу з трьох регіонів України: побутову хімію везуть переважно з Харкова, свіжі овочі та фруктову продукцію — з Києва, а бакалію — з Одеси, ділиться працівник мережі.

За його словами, через те, що процеси на нових маршрутах ще не до кінця автоматизовані, логістика подекуди "кульгає", а товар може приїжджати з затримками.

Змінився й підхід до постачання м'ясо-ковбасних виробів. Якщо раніше продукція фабрики "Фаворит Плюс" спочатку відвантажувалася на центральний розподільчий центр (РЦ), який уже потім розвозив її по магазинах, то тепер ковбасу везуть безпосередньо з виробництва прямо в торгові точки.

Вони зараз усе перелаштовують на ходу, але все їде. Можливо, паніка виникає через те, що в якихось магазинах товар розбирають швидше, а десь логістичні збої відчуваються сильніше. Тимчасові накладки ще будуть, але система працює, резюмував співрозмовник видання.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" відбувся масштабний збій.