Польща вже вимагає грошей і перейменування вулиць. Усі деталі скандалу між Варшавою та Києвом

Історична пам’ять та фінансові вимоги перетворюються на головні точки напруги

Між Варшавою та Києвом наростає напруженість, яка вже виходить за межі двосторонньої дипломатії. Країна-союзниця не лише хоче перейменування підрозділу ССО "Героїв УПА", а й зміни назв вулиць в Україні. Крім того, випливло нове грошове питання з боку Польщі, а ставлення до українців різко пішло на гірший бік.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав останні ключові новини, пов’язані із відносинами між Україною та Польщею.

Київ "розглядає поступки" щодо УПА?

В Україні не збираються змінювати назву підрозділу ССО, який отримав почесне найменування "імені Героїв УПА". Про це розповів співрозмовник LIGA.net в оточенні керівника Офісу президента Кирила Буданова.

До цього польське видання Wirtualna Polska заявляло, що керівник ВП нібито запропонував компромісний варіант перейменування підрозділу на честь членів УПА, які воювали проти СРСР. Але в оточенні Буданова спростували цю заяву.

"Інформація, яку подавала польська преса, не відповідає дійсності", — сказало джерело видання.

До речі, останній візит Буданова до Польщі не мав успіху, оскільки міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш не приховував невдоволення рішенням щодо УПА, а тим часом глава МЗС Радослав Сікорський навіть не змінив своїх планів заради зустрічі з українською делегацією.

Польща хоче перейменовувати вулиці в Україні

Фракція партії "Право і справедливість" у міській раді Кельце у Польщі направила голові ради Мачею Якубчику резолюцію, в якій озвучено заклик до мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери. Про це пише Telewizja Świętokrzyska.

"Для збереження та подальшого розвитку наших давніх відносин ми звертаємося до влади та мешканців Вінниці з проханням змінити назву цієї вулиці. Ми вважаємо, що багата історія України та самої Вінниці включає безліч видатних особистостей, героїв боротьби за незалежність, діячів культури, науки та правосуддя, які можуть об'єднати, а не розділити наші народи та місцеві спільноти. Такий жест з боку міста Вінниці, зроблений на кшталт взаємної поваги та історичної правди, став би значним символом зрілості нашого партнерства. Очищення громадських місць Вінниці від символів, які поділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на десятиліття вперед", — йдеться у документі.

Кельце та Вінниця на карті

Наголошується, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, заснованого на культурному та економічному обміні та дружбі між нашими жителями. Масштаб цього зв’язку продемонстрував 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді, як йдеться у матеріалі, жителі Кельце надали гуманітарну, матеріальну та інституційну допомогу Вінниці та тисячам українських біженців.

Однак, як зазначають депутати "ПіС", "справжня дружба потребує діалогу також на складні та болючі теми".

"Фігура Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА у Польщі однозначно асоціюються з масовими злочинами проти беззахисного цивільного населення. На думку польських істориків та у суспільній свідомості нашого товариства Степан Бандера як лідер Організації українських націоналістів (ОУН) є фігурою, яка однозначно відповідає за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині. Символи та імена, пов'язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль та є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань", – йдеться у тексті.

Довідка:

Вулиця Степана Бандери – вулиця у центральній частині Вінниці, названа на честь діяча українського національно-визвольного руху Степана Бандери. Перетинається наступними вулицями: Архітектора Артинова, Гоголя, Владислава Городецького, Валентина Атамановського, Міліційна, Василя Стуса, Малиновського.

Ставлення поляків до українців погіршилося

Після присвоєння Володимиром Зеленським назви "герої УПА" одному з підрозділів ЗСУ у польському суспільстві сприйняли негативно. За даними опитування SW Research для rp.pl, 51,9% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося.

У 31,9% опитаних не змінилося ставлення до України та українців. Ще 11,7% респондентів немає думки з цього приводу. 4,5% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців покращилося.

При цьому рішення Зеленського негативно вплинуло на сприйняття України та українців частіше у чоловіків (59%), ніж у жінок (46%). За віком найгірше ставлення до України та її громадян найчастіше заявляють особи віком до 24 років (56%).

Ставлення поляків до українців. Інфографіка: "Телеграф"/ ШІ

Польща проти виділення грошей Україні

Німеччина хоче, щоб 6,6 мільярда євро із Мирного фонду, виділених Угорщиною, було повністю переведено Україні. Однак із зворотною позицією виступає Польща. Варшава вимагає повного відшкодування приблизно 2 мільярди злотих (450 мільйонів євро) за зброю, передану Україні. Таку позицію висловив заступник міністра Цезарі Томчик на радіо RMF FM.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас запропонувала розділити 6,6 мільярда євро, припускаючи часткове пропорційне відшкодування (10%), підтримку української військової навчальної місії та спільні закупівлі озброєнь для України. Польща відкидає цей план.

"Ці гроші — наші гроші", — каже Томчик. "На практиці менше грошей означає менше грошей для армії", — додає він.

Передісторія: з чого все почалося

Наприкінці травня Зеленський видав указ №440/2026, яким Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було надано почесне найменування на честь Героїв УПА. Це зроблено "з метою відновлення історичних традицій національної армії". Польська сторона у свою чергу висловила протест проти рішення Зеленського і пояснила, що воно є болючим для поляків. Вони вкрай негативно ставляться до УПА переважно через Волинську трагедію 1943–1944 років, яку у Польщі офіційно визнано геноцидом польського цивільного населення.

Орден Білого Орла – найвища нагорода Польщі. Фото: president.gov.ua

Після відповідного указу президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Цю найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

Тим часом Дуда заявив, що нагороду Зеленському було вручено іншим часом і за інших обставин. Він додав, що рішення про можливе відкликання ордену належить президенту Каролю Навроцькому. Однак екс-президент Польщі сподівається, що при ухваленні рішення будуть враховані всі обставини.

6 червня глава Офісу президент Кирило Буданов здійснив незапланований візит до Польщі, щоб провести низку зустрічей із представниками польської влади. Буданову під час його візиту запропонували змінити назву підрозділу ССО, якому надали почесне найменування на честь Героїв УПА. Як один із варіантів розглядають посилання у назві підрозділу ССО виключно на тих членів УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Остаточне рішення має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заговорила про відкликання ордену Зеленського. Чим це загрожує і чи було таке в історії.