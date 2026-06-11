Росте без води на деградованих землях: українцям платять гроші за вирощування особливої рослини

Запуск промислового вирощування цієї культури зумовлений двома критично важливими факторами

В Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання фінансової допомоги для вирощування бавовнику. Сільгоспвиробники та фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть отримати державну дотацію у розмірі до 10 тисяч гривень на кожен гектар посівів під урожай поточного року.

Як повідомляє Міністерство економіки, програма підтримки орієнтована на південні регіони, які найбільше потерпають від кліматичних змін. Подати заявку на фінансування можуть аграрії, які фактично здійснюють свою діяльність у трьох областях:

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській.

Прийом заявок здійснюється через систему Державного аграрного реєстру (ДАР) і триватиме рівно місяць — з 10 червня до 10 липня 2026 року.

Що відомо про ініціативу від держави. Інфографіка - ШІ

Чому саме бавовник

Запуск промислового вирощування цієї культури в Україні зумовлений двома критично важливими факторами:

Військова безпека та оборонний потенціал: Бавовна є незамінною базовою сировиною для виробництва нітроцелюлози, яка, своєю чергою, необхідна для виготовлення пороху. Власна сировинна база дозволить суттєво зменшити залежність українського оборонно-промислового комплексу від імпорту.

Бавовна є незамінною базовою сировиною для виробництва нітроцелюлози, яка, своєю чергою, необхідна для виготовлення пороху. Власна сировинна база дозволить суттєво зменшити залежність українського оборонно-промислового комплексу від імпорту. Кліматичні виклики та засуха: Через руйнування зрошувальних систем на Півдні та стрімке глобальне потепління традиційне землеробство стає дедалі ризикованішим. Бавовник має глибоку кореневу систему, що робить його надзвичайно посухостійким. Ця унікальна рослина здатна давати стабільні врожаї навіть на деградованих землях і в умовах критичного дефіциту води

Вирощення бавовни в Україні

"Промислове вирощування бавовнику є стратегічним напрямом для аграрного сектору та важливе для оборонно-промислового комплексу України. Створення власної сировинної бази допоможе забезпечити нові можливості для розвитку сільського господарства на Півдні країни", — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Як аграріям отримати допомогу

Для подачі заявки через ДАР підприємцям необхідно підготувати мінімальний пакет документів:

Довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року, яка завірена підписом керівника компанії або ФОП.

бавовнику під урожай поточного року, яка завірена підписом керівника компанії або ФОП. Довідку з Державної податкової служби про відсутність заборгованості з платежів (дійсну на дату її оформлення).

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