Акції не діють. В "АТБ" відбувся масштабний збій, касири не знають, що робити

Ціни значно відрізняються

У мережі супермаркетів "АТБ" стався масштабний технічний збій, через який заплановане на 10 червня оновлення знижок пішло не за планом. Анонсовані акційні товари продають за звичайними цінами.

Про це "Телеграфу" повідомив працівник магазину. За його словами, цінники змінили, але все було неправильно.

"Товари, які були по акції — зовсім не акційні, а звичайні товари пробивалися по акції", — додав він.

Станом на ранок 11 червня ситуація так і не змінилася. Наразі офіційного коментаря від пресслужби "АТБ" щодо термінів усунення збою та повернення акційних цін немає.

Відвідувачі магазинів також помітили невідповідність і поділилися цим у мережі Тредс. Товари, які мали з’явитися на знижках, пробиваються на касах за стандартною вартістю.

"В акційній газеті були заявлені товари зі знижками, зокрема вода "Трускавецька" та Non Stop Original 0,5 л по 24 грн. У перший день акції приходжу до магазину — на цінниках і на касі вже звичайна ціна. При цьому акційна газета ще була доступна в додатку. Через кілька годин газету взагалі прибрали з додатка", — пишуть у мережі.

Окрім цього, в офіційному застосунку та на сайті "АТБ" була повністю зникла акційна газета, а також закрили популярний розділ "Економія".

При цьому на сторонніх сервісах, як-от Gotoshop, акційний буклет на період з 10 по 16 червня досі доступний. Співрозмовник видання припускає, що на сайті встигли автоматично підтягнути анонси ще до того, як у самій мережі виникли технічні проблеми і компанія згорнула цифрові каталоги.

У соціальних мережах покупці обговорюють ситуацію та намагаються знайти причини колапсу. Люди пов'язують такі масштабні проблеми з логістикою та наслідками нещодавніх російських обстрілів, які могли пошкодити критичну інфраструктуру, склади або сервери компанії.

Раніше "Телеграф" писав, як купувати товар дешевше, коли акція не діє.