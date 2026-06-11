Зеленський не дозволив? Важливе свято на Красній площі в Москві несподівано згорнули

Анонси заходу почали зникати так само швидко, як упевненість у безпеці столиці РФ

У Москві настільки злетів рівень переживань за безпеку заходів, що проводити їх без негласного "дозволу" України стає некомфортно. Річ у тому, що вперше за 23 роки у Москві скасували концерт на Красній площі до Дня Росії 12 червня. З 2003 року у цю дату влаштовували святкові заходи в самому серці столиці.

Як пишуть росЗМІ, спочатку проведення концерту анонсували саме на Красній площі. Гостями шоу мали стати Shaman, Лариса Доліна, Тетяна Куртукова, Олександр Буйнов, гурт Ay Yola. Проте пізніше з’ясувалося, що захід перенесли до іншого місця.

Концерт нібито пройде у культурному центрі "Моссовет" на Преображенській площі на сході столиці. Водночас урізали кількість зірок.

Красна площа та "Моссовет" на карті

До речі, минулі анонси підтерли в мережі, але один із таких залишився у фан-групі співака-пропагандиста "Шамана".

Пост-анонс концерту на Красній площі

На сайті телеканалу "Росія 1" запланована трансляція саме з Красної площі.

Скріншот із сайту "Росія 1". "Телеграф"

Варто додати, що Росія вже добре знає, як може зірватись будь-який захід. І так само примітно, що перенесення відбулося через місяць після курйозної історії з парадом 9 травня та через тиждень після "гарячого" ПМЕФ.

Дозвіл на парад 9 травня

Цього року Росія оголошувала одностороннє перемир’я на 9 травня, щоби українські дрони не змогли зіпсувати парад на Красній площі. Президент України Володимир Зеленський офіційно дозволив Москві провести парад. Таким чином було заявлено, що Київ не буде бити по параду у Москві, але по решті території РФ діятиме дзеркально.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — пишеться в тексті. Однак слід зазначити, що ВСУ має не тільки зброю українського виробництва.

Указ Володимира Зеленського. Скріншот: "Телеграф"

У Росії істерично відреагували на дозвіл від України. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москві не потрібний "нічий дозвіл", але виглядав при цьому не найкращим чином.

Пєсков прокоментував указ Зеленського, ховаючи очі від камери. Він також важко підбирав слова і під час виступу мав червоне обличчя.

Удар по Пітеру перед виступом Путіна

Російський Санкт-Петербург у ніч проти 3 червня атакували безпілотники. Після численних вибухів виникла пожежа на найбільшому з нафтопереробних комплексів на північному заході Росії АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

Мем із мережі про ПМЕФ

Саме в цей день у місті має пройти Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2026), на якому заплановано виступ глави РФ Володимира Путіна. Також захід мали відвідати й іноземні бізнесмени.

З 2016 року місцем проведення ПМЕФ був конгресно-виставковий центр (КВЦ) "Експофорум", розташований за адресою: Петербурзьке шосе, д. 64/1. Як підрахувала ASTRA, від атакованого нафтового терміналу до "Експофоруму" лише близько 17 кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому назва Червоної площі в Росії стала приводом для мемов.