"Хто відповідатиме за наслідки?" — політолог Гладких про кадрову політику в ДП "Ліси України"

Відсутність відкритих конкурсів та поява непрофільних кандидатів на керівних посадах у ДП "Ліси України" можуть створювати ризики для одного з найбільших державних підприємств країни. На це звернув увагу політичний експерт Валентин Гладких.

Експерт вважає, що кадрові рішення навколо ДП "Ліси України" потребують більшої відкритості та суспільного контролю. Наприклад, мова йде про інформацію щодо призначення на одну з керівних посад колишнього голову НАК "Надра України" Тараса Кузьмича, який, за інформацією ЗМІ, довів держкомпанію до мільйонних боргів.

За словами Гладких, підприємство, яке демонструє значні фінансові результати та забезпечує мільярдні надходження до бюджету, не повинно ставати об'єктом непрозорих кадрових процесів.

Гладких звернув увагу на інформацію про можливий вплив на кадрову політику підприємства з боку заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

"Якщо певні посадовці фактично впливають на кадрові рішення, суспільство має розуміти, де межі їхньої відповідальності та хто відповідатиме за результати таких рішень", — зазначив він.

Окремо експерт порушив питання щодо професійної підготовки кандидатів, яких останнім часом пов'язують із керівними посадами в системі управління державними лісами.

На його думку, управління лісовою галуззю вимагає не лише загального управлінського досвіду, а й глибокого розуміння специфіки лісового господарства, природоохоронного законодавства, міжнародних екологічних зобов'язань та процесів післявоєнного відновлення.

Гладких також закликав публічно пояснити, чому кадрові рішення щодо стратегічного державного підприємства ухвалюються без відкритих конкурсів і які саме професійні досягнення кандидатів стали підставою для їхнього просування.

"Під час війни ціна кадрових помилок значно вища. Тому й відповідальність за такі рішення повинна бути максимально чіткою та зрозумілою", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у січні 2025 року низка медіа повідомляла про претензії до результатів роботи Тараса Кузьмича на посаді голови НАК "Надра України". У публікаціях йшлося про збитковість компанії та погіршення її фінансових показників. Окремо журналісти звертали увагу на суттєве зростання задекларованих раніше активів самого керівника та його родини, ставлячи питання про джерела такого збагачення.