"Кто будет отвечать за последствия?" — политолог Гладких о кадровой политике в ГП "Леса Украины"

Отсутствие открытых конкурсов и появление непрофильных кандидатов на руководящих должностях в ГП "Леса Украины" могут создавать риски для одного из крупнейших государственных предприятий страны. На это обратил внимание политический эксперт Валентин Гладких.

Эксперт считает, что кадровые решения вокруг ГП "Леса Украины" нуждаются в большей открытости и общественном контроле. Например, речь идет об информации о назначении на одну из руководящих должностей бывшего главы НАК "Надра Украины" Тараса Кузьмича, который, по информации СМИ, довел госкомпанию до миллионных долгов.

По словам Гладких, предприятие, демонстрирующее значительные финансовые результаты и обеспечивающее миллиардные поступления в бюджет, не должно становиться объектом непрозрачных кадровых процессов.

Гладких обратил внимание на информацию о возможном влиянии на кадровую политику предприятия со стороны заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

"Если определенные должностные лица фактически влияют на кадровые решения, общество должно понимать, где пределы их ответственности и кто будет отвечать за результаты таких решений", — отметил он.

Отдельно эксперт поднял вопрос о профессиональной подготовке кандидатов, которых в последнее время связывают с руководящими должностями в системе управления государственными лесами.

По его мнению, управление лесной отраслью требует не только всеобщего управленческого опыта, но и глубокого понимания специфики лесного хозяйства, природоохранного законодательства, международных экологических обязательств и процессов послевоенного восстановления.

Гладких также призвал публично объяснить, почему кадровые решения относительно стратегического государственного предприятия принимаются без открытых конкурсов и какие именно профессиональные достижения кандидатов стали основанием для их продвижения.

"Во время войны цена кадровых ошибок значительно выше. Поэтому и ответственность за такие решения должна быть максимально четкой и понятной", — подытожил эксперт.

Напомним, в январе 2025 года ряд медиа сообщал о претензиях к результатам работы Тараса Кузьмича в должности главы НАК "Надра Украины". В публикациях говорилось об убыточности компании и ухудшении ее финансовых показателей. Отдельно журналисты обращали внимание на существенный рост задекларированных ранее активов самого руководителя и его семьи, задавая вопрос об источниках такого обогащения.