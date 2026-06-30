Літо без війни: нова група дітей військових вирушила до Карпат

Загалом цього року на відпочинок вирушать 1413 дітей

На вихідних з Києва до Карпат вирушила група зі 110 дітей. Серед них — діти загиблих військових, військовополонених, зниклих безвісти, чинних військовослужбовців та ветеранів, повідомляє "Українська бронетехніка".

Для дітей підготовлено програму психологічного відновлення, соціалізації та активного дозвілля в Карпатах, спрямовану на покращення емоційного стану та відновлення після травматичного досвіду.

"Сьогодні значна частина бізнесу зосереджена в оборонній сфері, і значна частина бюджету спрямовується на оборону. І, бувши однією з найбільших оборонних компаній, ми прагнемо показувати приклад іншим. Ми добре знаємо, через що проходять ці діти. Саме тому маємо створювати для них умови, у яких вони зможуть хоча б на мить забути про повітряні тривоги й ракетні обстріли та просто спокійно відпочити", — зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

Діти їдуть на відпочинок. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Загалом цього року на відпочинок вирушать 1413 дітей. Ініціативу "Літо без війни" реалізують БО "Після Служби" та ГО "Милосердя та здоров’я" за підтримки "Української бронетехніки".

Діти їдуть на відпочинок. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

За чотири роки співпраці понад 4000 дітей військовослужбовців отримали можливість психологічного та фізичного відновлення.