Лето без войны: новая группа детей военных отправилась в Карпаты

Всего в этом году на отдых отправятся 1413 детей

На выходных из Киева в Карпаты отправилась группа из 110 детей. Среди них – дети погибших военных, военнопленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов, сообщает "Украинская бронетехника".

Для детей подготовлена программа психологического восстановления, социализации и активного досуга в Карпатах, направленная на улучшение эмоционального состояния и восстановление после травматического опыта.

"Сегодня значительная часть бизнеса сосредоточена в оборонной сфере, и значительная часть бюджета направляется на оборону. И, будучи одной из крупнейших оборонных компаний, мы стремимся показывать пример другим. Мы хорошо знаем, через что проходят эти дети. Именно поэтому должны создавать для них условия, в которых они смогут хотя бы на миг забыть о воздушных тревогах и ракетных обстрелах и просто спокойно отдохнуть", — отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Дети едут на отдых. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Всего в этом году на отдых отправятся 1413 детей. Инициативу "Лето без войны" реализуют БУ "После Службы" и ОО "Милосердие и здоровье" при поддержке "Украинской бронетехники".

Дети едут на отдых. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

За четыре года сотрудничества более 4000 детей военнослужащих получили возможность психологического и физического обновления.