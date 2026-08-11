Досить вішати громіздкі дзеркала: які сучасні моделі зроблять вашу квартиру просторішою

Що обрати для ванної, спальні, передпокою та вітальні

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Дзеркало перестало бути лише практичним предметом — сьогодні воно дедалі частіше працює як частина дизайну інтер’єру. На зміну громіздким моделям у важких декоративних рамах приходять лаконічні, асиметричні та великоформатні варіанти.

"Телеграф" розповість, які моделі варто розглянути, якщо хочеться оновити інтер’єр без складного ремонту.

Дзеркала без рами

Один із найбільш лаконічних варіантів — дзеркало без видимої рами. Воно не перевантажує стіну та легко вписується в сучасні інтер’єри.

Такий варіант особливо доречний у мінімалістичних просторах, ванних кімнатах і передпокоях, де важливо зберегти відчуття легкості.

Дзеркало без рами. Фото: ШІ "Телеграф"

Асиметрія замість класичних форм

Круглі та прямокутні дзеркала вже не є єдиним вибором. Дизайнери використовують хвилясті, асиметричні та органічні силуети.

Незвична форма дозволяє зробити дзеркало самостійним декоративним акцентом, навіть якщо інші елементи інтер’єру залишаються максимально стриманими.

Асиметричне дзеркало. Фото: ШІ "Телеграф"

Великі дзеркала та тонкі рами

Ще один популярний прийом — великі дзеркала від підлоги до стелі. Вони відбивають світло та створюють ефект більшого простору, що особливо актуально для невеликих кімнат.

Якщо без рами зовсім не хочеться, можна обрати модель із тонким металевим обрамленням. Воно додає конструкції завершеності, але не створює відчуття масивності.

Великі дзеркала та тонкі рами. Фото: ШІ "Телеграф"

Підсвічування та дзеркальні панелі

Для ванної, спальні чи передпокою практичним рішенням може стати дзеркало з вбудованим підсвічуванням. Воно поєднує декоративну та функціональну роль.

А ще дзеркало можна перетворити на частину оформлення стіни — наприклад, використати декоративні дзеркальні панелі або композицію з кількох елементів.

Підсвічування та дзеркальні панелі. Фото: ШІ "Телеграф"

Що обрати залежно від інтер’єру:

мінімалізм — дзеркало без рами;

сучасний інтер’єр — асиметрична або хвиляста форма;

маленька кімната — велике дзеркало від підлоги до стелі;

ванна — модель із підсвічуванням;

класичніший простір — дзеркало з тонкою металевою рамою;

акцентна стіна — декоративні дзеркальні панелі.

Що обрати залежно від інтер’єру. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Масивна рама сама по собі не є "забороненим" рішенням — усе залежить від стилю приміщення. Проте якщо завдання полягає саме в тому, щоб зробити інтер’єр сучаснішим і візуально легшим, лаконічні моделі зараз дають більше можливостей.

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