У країнах ЄС історична памʼять ґрунтується на ідеології примирення, — віцеспікерка Олена Кондратюк

В країнах ЄС питання історичної пам’яті визначається на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави. Україна йде саме таким шляхом. Про це у виступі під час засідання Верховної Ради заявила віцеспікерка Олена Кондратюк, підбиваючи підсумки засідання Парламентської асамблеї Україна-Польща у Гданську, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

"Наша Асамблея, яку я маю честь співочолювати з української сторони, відбулася в епіцентрі кризи українсько-польських відносин. Саме тому її головним результатом стало те, що ми зберегли діалог!" — наголосила Олена Кондратюк.

За її словами, історична пам'ять потребує гідності з обох боків.

"Але коли питання історичної пам'яті починають визначати майбутнє українсько-польських відносин, стають елементом політичних технологій, особливо в Польщі, яка готується до виборів у 2027 році, сіють мову ворожнечі — ми ризикуємо втратити те, що разом будували десятиліттями", — зазначила віцеспікерка.

Вона також нагадала, що в країнах ЄС питання історичної пам’яті визначається на ідеології примирення і поваги до історії кожної держави.

"Україна йде саме таким шляхом. Саме тому важливо повернутися до формули, яка свого часу допомогла нашим народам пройти через найскладніші сторінки спільної історії: "Пробачаємо і просимо пробачення", — підкреслила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також звернула увагу, що після засідання Асамблеї, кардинали польського та українського походження зібралися на консисторію в Римі та публічно закликали обидва народи до примирення. "Вдячна Блаженнішому Святославу за лідерство. Переконана, його польські колеги — духовні отці доєднаються до цього процесу", — додала Кондратюк.

Заступниця голови Верховної Ради висловила вдячність українським і польським членам Асамблеї, а також керівництву парламенту за підтримку та спільне розуміння важливості збереження українсько-польського стратегічного партнерства.

"Наше завдання — не шукати нових приводів для конфронтації, а зберігати взаємну повагу, довіру, партнерство, як рівні союзники. У нас один спільний ворог – це Росія, яка прагне розсварити наші народи. Але ми не дамо їй цього зробити", — підсумувала віцеспікерка Олена Кондратюк.