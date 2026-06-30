В странах ЕС историческая память основывается на идеологии примирения, — вице-спикер Елена Кондратюк

В странах ЕС вопрос исторической памяти определяется идеологией примирения и уважения к истории каждого государства. Украина идет именно по такому пути. Об этом в выступлении во время заседания Верховной Рады заявила вице-спикер Елена Кондратюк, подводя итоги заседания Парламентской ассамблеи Украина-Польша в Гданьске, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Наша Ассамблея, которую я имею честь совозглавлять с украинской стороны, состоялась в эпицентре кризиса украинско-польских отношений. Именно поэтому ее главным результатом стало то, что мы сохранили диалог!" — подчеркнула Елена Кондратюк.

По ее словам, историческая память нуждается в достоинстве с обеих сторон.

"Но когда вопросы исторической памяти начинают определять будущее украинско-польских отношений, становятся элементом политических технологий, особенно в Польше, которая готовится к выборам в 2027 году, сеют язык вражды — мы рискуем потерять то, что вместе строили десятилетиями", — отметила вице-спикер.

Она также напомнила, что в странах ЕС вопрос исторической памяти определяется идеологией примирения и уважения к истории каждого государства.

"Украина идет именно таким путем. Именно поэтому важно вернуться к формуле, которая в свое время помогла нашим народам пройти через сложные страницы общей истории: "Прощаем и просим прощения", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также обратила внимание, что после заседания Ассамблеи кардиналы польского и украинского происхождения собрались на консисторию в Риме и публично призвали оба народа к примирению. "Благодарна Блаженнейшему Святославу за лидерство. Убеждена, его польские коллеги — духовные отцы присоединятся к этому процессу", — добавила Кондратюк.

Заместитель главы Верховной Рады выразила благодарность украинским и польским членам Ассамблеи, а также руководству парламента за поддержку и общее понимание важности сохранения украинско-польского стратегического партнерства.

"Наша задача — не искать новых поводов для конфронтации, а сохранять взаимное уважение, доверие, партнерство, как равные союзники. У нас один общий враг — это Россия, которая стремится рассорить наши народы. Но мы не дадим ей этого сделать", — подытожила вице-спикер Елена Кондратюк.