Попри гучну заяву про вихід, компанія Favbet досі активна в білоруських реєстрах

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

4 березня 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія Favbet зробила публічну заяву: бізнес у Білорусі зупиняється, всі зали закриваються, ліцензії здаються. Гучний жест на тлі війни. Але білоруські реєстри розповідають іншу історію.

Детальніше – у розслідуванні Кирила Вольного для "Стоп Корупції ТБ".

"Стоп Корупції ТБ" перевірили актуальні дані білоруських реєстрів — і виявили, що ТОВ "Фавбетбел" там і досі значиться як активна компанія. Жодних записів про ліквідацію чи припинення діяльності.

Серед засновників "Фавбетбел" — Андрій Матюха та британська компанія Andalidi Invest LTD. До осені 2022 року Матюха значився в цій британській структурі одночасно і засновником, і директором. Тобто публічний вихід із Білорусі відбувся — але компанія, через яку вибудовувався бізнес, продовжила існування.

Favbet оголосив про закриття в Білорусі, але реєстри кажуть інше, – розслідування. Джерело: "Стоп Корупції ТБ"

Цією ж британською фірмою в Білорусі було зареєстровано чотири торгові знаки Favbet. Три з них залишаються чинними до 2028–2029 років — тобто активно підтримуються вже в умовах повномасштабної війни.

Favbet оголосив про закриття в Білорусі у 2022 році, але компанія досі працює. Джерело: "Стоп Корупції ТБ"

Але найбільш резонансна деталь — інша. За даними осінт-розслідувачів, саме через британсько-білоруський ланцюжок — Andalidi Invest LTD і ТОВ "Фавбетбел" — зареєстровано юридичну особу "Бет Інвест" і торгову марку "Фавбет" безпосередньо на території Росії.

Компанія досі працює. Джерело: "Стоп Корупції ТБ"

Таким чином, публічна заява про розрив із Білоруссю у березні 2022 року та реальний стан справ у реєстрах — дві різні картини. Як саме вибудувана ця структура і які наслідки вона має для власника Favbet Андрія Матюхи в контексті українського законодавства — питання, на яке мають відповісти слідство та суд.

"СтопКор" направив відповідні запити та продовжує стежити за розвитком подій.