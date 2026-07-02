Несмотря на громкое заявление о выходе, компания Favbet до сих пор активна в белорусских реестрах

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4 марта 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину, компания Favbet сделала публичное заявление: бизнес в Беларуси останавливается, все залы закрываются, лицензии сдаются. Громкий жест на фоне войны. Но белорусские реестры рассказывают другую историю.

Детальнее – в расследовании Кирилла Вольного для "Стоп Коррупции ТВ".

"Стоп Коррупции ТВ" проверили актуальные данные белорусских реестров — и обнаружили, что ООО "Фавбетбел" там до сих пор числится как активная компания. Никаких записей о ликвидации или прекращении деятельности.

Среди основателей "Фавбетбел" — Андрей Матюха и британская компания Andalidi Invest LTD. До осени 2022 года Матюха числился в этой британской структуре одновременно и основателем и директором. То есть публичный выход из Беларуси состоялся, но компания, через которую выстраивался бизнес, продолжила существование.

Favbet объявил о закрытии в Беларуси, но реестры говорят другое, – расследование. Источник: "Стоп Коррупции ТВ"

Этой же британской фирмой в Беларуси было зарегистрировано четыре торговых знака Favbet. Три из них остаются в силе до 2028–2029 годов, то есть активно поддерживаются уже в условиях полномасштабной войны.

Favbet объявил о закрытии в Беларуси в 2022 году, но компания до сих пор работает. Источник: "Стоп Коррупции ТВ"

Но наиболее резонансная деталь – другая. По данным осинт-расследователей, именно через британско-белорусскую цепочку — Andalidi Invest LTD и ООО "Фавбетбел" — зарегистрированы юридическое лицо "Бет Инвест" и торговая марка "Фавбет" непосредственно на территории России.

Компания до сих пор работает. Источник: "Стоп Коррупции ТВ"

Таким образом, публичное заявление о разрыве с Беларусью в марте 2022 года и реальное положение дел в реестрах — две разные картины. Как выстроена эта структура и какие последствия она имеет для владельца Favbet Андрея Матюхи в контексте украинского законодательства — вопрос, на который должны ответить следствие и суд.

"СтопКор" направил ответные запросы и продолжает следить за развитием событий.