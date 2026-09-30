Кіт-грабіжник став зіркою мережі: відео наймилішого "злочину" всіх часів
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На місці правоохоронців чекав чотирилапий сюрприз
У Туреччині сталося наймиліше порушенням безпеки банку: сигнал тривоги викликав кіт, який залишився у приміщенні на ніч. Поліція, прибувши на місце, виявила пухнастого "порушника".
Інцидент стався ще наприкінці 2024 року, проте відео настільки кумедне, що час від часу починає знову "віруситися" у мережі. У місті Кушадаси вночі у банку спрацювала сигналізація. Коли на місце прибула поліція, з сиренами та "мигалками" через замкнені скляні двері на них дивився кіт, який сидів усередині будівлі банку, розповідає The Star.
Пухнастик був дещо розгублений, але в цілому незворушний. Ймовірно, кіт забрів до банку вдень і його не помітили, зачиняючи приміщення.
Начальник місцевої поліції підтвердив, що жодних кримінальних ознак чи пошкоджень не було, а котика без проблем вилучили з місця події. Після інциденту банк заявив, що протоколи безпеки будуть переглянуті, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій.
Відео кота-грабіжника стало дуже популярним в мережі. Воно викликало активний відгук — хтось захоплювався навичками скритності кота, а хтось жартував, що він підготував банк для майбутнього пограбування.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за кілька секунд перевірити, наскільки розумний ваш кіт. Для цього не потрібні спеціальні пристрої чи складні завдання — достатньо смаколика та власної руки.