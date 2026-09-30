Стало відомо про ще одну загиблу у Києві. Росія атакувала столицю та область (фото)

Росія продовжує цілодобовий терор столиці

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В ніч на середу, 30 вересня, Росія атакувала Київ реактивними дронами та балістикою, внаслідок ворожого обстрілу є наслідки у Святошинському, Голосіївському, Оболонському та Подільському районах. Відомо про двох загиблих.

Оновлено 7:25 Стало відомо про загиблу жінку, — КМВА. Кількість жертв зросла до двох людей, ще четверо постраждали.

Про загиблого повідомляє КМВА, станом на 6:07 відомо вже про чотирьох постраждалих. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Святошинському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків, виникла пожежа. В Оболонському районі — загоряння в будівлі магазину.

Росія вдарила по приватних будинках. Фото: ДСНС

Рятувальники вже загасили пожежу. Фото: ДСНС

Жителі пошкоджених будинків. Фото: ДСНС

Виникли пожежі. Фото: ДСНС

Один зі знищених будинків. Фото: ДСНС

У Голосіївському — палала складська будівля. У Подільському районі виникло загоряння приватного житлового будинку. Місцеві канали пишуть, що після атаки у Києві виникли перебої зі світлом.

У Вишгороді загинула дитина

Під ударом ракет та дронів була й область, загинула дитина. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що у Вишгороді з-під завалів зруйнованого російським ударом приватного будинку рятувальники виявили загиблу дитину. Також вони врятували трьох людей: у дитини гостра реакція на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка — травми ноги.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки. Виникли пожежі в житловому будинку та гаражах.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. На місці виникла пожежа.

Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Як повідомляв "Телеграф", вночі та зранку у вівторок, 29 вересня, російська армія атакувала Київ одночасно балістичним озброєнням та реактивними дронами, що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони. Крім того, вдень 28 вересня цілеспрямованого удару зазнав медичний центр "Добробут" поблизу станції "Олімпійська" у Києві. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки цинічного російського удару.