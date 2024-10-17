Повалій публічно підтримала вбивства українців і наговорила нісенітниці про земляків

Співачка назвала своїх родичів з України "одурманеними людьми"

Відома співачка Таїсія Повалій зрадила нашу країну і продовжує поширювати російську пропаганду, попри те, що війна застала її матір у Київській області. Артистка, на відміну від багатьох інших знаменитостей, вирішила не мовчати про свою позицію, вона всіляко вихваляє путінський режим.

Таїсія Повалій дала коментар російським ЗМІ, заявивши, що необхідно підтримувати російських військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті в Україні.

За словами артистки, зараз треба жити та радіти життю, а цією радістю ділитися з окупантами, які йдуть вбивати українців. Тим, хто не може допомогти матеріально, Повалій закликала підтримувати бійців морально. Артистка цинічно заявила, що "душею та серцем із військовими, які її захищають".

Щобільше, вона висловилася про родичів з України, назвавши їх "одурманеними людьми". Повалій чомусь сподівається, що скоро зможе возз’єднатися з ними й знову сидіти разом за одним столом.

Зазначимо, що Таїсія Повалій перед початком повномасштабної війни була у Києві, але поїхала і більше не повернулася. Вона вихваляла президента Путіна і робила абсурдні заяви щодо нашої країни. Торік вона одержала російський паспорт.

"Телеграф" писав раніше, що український співак Андрій Данилко, який виступає під образом Вєрки Сердючки, відверто розповів, що думає про зрадницю Таїсію Повалій. За його словами, вони добре спілкувалися до війни, і він не розуміє, про яке "визволення" зараз говорить співачка.