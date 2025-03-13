Через агресивну політику Трампа на США чекають випробування на фінансовому ринку - Financial Times

Інвестори стурбовані ситуацією, що склалася

Фондові індекси Волл-стріт почали стрімко падати у четвер, 13 березня. Це сталося на тлі агресивної торгової політики Дональда Трампа, а також неоднозначних заяв Володимира Путіна з приводу потенційного припинення вогню між Росією та Україною.

При цьому ціна на золото встановила новий історичний рекорд і досягла позначки в 2 982 долара за тройську унцію. Про це повідомляє видання Financial Times.

Акції на Волл-стріт почали "валитися" через нові заяви Трампа про намір США запровадити 200-відсоткові торгові мита на імпорт алкоголю з ЄС. Також у інвесторів викликає побоювання "підвішений стан" договору про можливе припинення вогню між Росією та Україною.

Усе це чинить тиск на ризиковані активи і фондові індекси починають падати.

Наприклад, індекс S&P 500 упав на 1,5% і довів свої втрати цього року до 5,6%, а Nasdaq Composite обвалився на 2,2%.

При цьому вартість золота продовжує зростання — на біржі Comex його ціна підскочила на 1,22% і досягла позначки в 2 982,79 долара за тройську унцію, що є новим рекордом.

Інвестори вкладають гроші в золоті злитки, оскільки наразі вбачають у них "засіб захисту від інфляції та фінансової кризи", що може охопити Америку.

"Різкі дії президента Трампа щодо оголошення та введення в дію мит на імпортні товари сприяли посиленню геополітичної невизначеності та зростанню інфляційних очікувань, що сприяло зниженню довгострокових реальних ставок", — пишуть аналітики Macquarie.

Нагадаємо, експерти вже попереджали, що економіка США може зіткнутися з новими потрясіннями. Аналітики JPMorgan Chase рекомендують не поспішати з інвестиціями, а HSBC знизив рейтинг американських акцій до "нейтрального" рівня.

Ситуація залишається нестабільною, а інвестори в очікуванні подальших дій адміністрації Трампа, які визначать майбутнє як фондового, так і криптовалютного ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що букмекери охоче приймають ставки на дату припинення вогню на фронті російсько-української війни. За останній місяць шанси на це значно зросли.