З днем ​​народження другу: прикольні та короткі поздоровлення

Коротке смішне привітання з днем народження другові однозначно підніме настрій іменинникові

При виборі привітання з днем народження для друга перш за все на думку спадають традиційні побажання у віршах та прозі. Але для близької людини, яка розуміється з півслова, у святковий день не потрібно багато слів. Тому короткі прикольні привітання з днем народження другові можуть стати доречними. Такі побажання змусять іменинника посміхнутися та не займуть його дорогоцінного часу.

До того ж короткі смішні привітання з днем народження другові зручно відправляти у вигляді смс та в соцмережах. "Телеграф" пропонує вибрати прикольні побажання другу з добірки нижче та надіслати імениннику.

Прикольні, короткі поздоровлення другові з днем ​​народження

З днем народження, друже! 🥂🎁 Бажаю мати все, що потрібно і робити в житті все, що хочеться 🎉.

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Будь щасливий, друже, цінуй те, що вже є, домагайся того, що задумав, будь оптимістом у будь-якій ситуації 😎🥂. Нехай у житті відбуваються лише радісні події. З днем народження! 🎁

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Бажаю тобі, друже, стабільних доходів$$$, приємних витрат, цікавих подорожей✈🚗, перемог та досягнень на всіх фронтах твого життя. З днем народження! 🎁🎉

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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю успіху у справах, міцного здоров’я, вірних друзів, що підтримуватимуть тебе у всьому. І нехай тебе завжди супроводжує удача!

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З Днем народження! Бажаю радості та везіння. Нехай все в тебе складається, мрії реалізуються, а гаманець наповнюється баблішком $.

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Друг мій, я бажаю тобі нереально крутого життя з постійним джерелом високого доходу та шикарного настрою 😉🥂. Будь щасливий, вір у себе і досягай успіху! З Днем народження.

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З днем народження, друже! Радий побажати тобі везіння по життю, правильних людей в оточенні, тепла рідних та коханих, здійснення фантастичних ідей!

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Бро, з днюхою! 🥳 Нехай життя буде 🔥 яскравим, як феєрверк 🎆, гроші 💰 сиплються, як сніг узимку ❄️, а удача 🍀 липне, як кіт до батареї в холодну пору! Бажаю тобі кайфу 🎮, подорожей ✈️, вірних друзів 🤘 і щоб зранку голова не боліла 🤕🍻!

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З Днем народження, кореше! 🎂🎊 Нехай бабки водяться 💵, тачка не ламається 🚗, дівчата в чергу шикуються 💃, а робота буде легкою 🏝️! Головне — будь щасливим 😆 і не забувай відпочивати 🍕🍺!

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Братане, з днюхою! 🎂🔥 Бажаю тобі бабла, як у Ілона Маска 💸, здоров’я, як у Геракла 💪, гумору, як у найкращих стендаперів 🎤 і везіння, як у щасливчика в казино 🎰! Нехай усі твої двіжухи будуть топовими 🚀, а плани здійснюються на 100% 🎯!

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З днюхою, друже! 🥳🎂 Бажаю, щоб життя було як бургер 🍔 — соковите, насичене і без зайвого булшиту!

Короткі смішні привітання з днем народження другові

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Друже, вітаю тебе з днем старіння! 😃 Бажаю тобі не страждати від тиску, від забудькуватості та від радикуліту. Не втрачай запалу, люби своє життя і насолоджуйся ним. І будь щасливий!🎉🎁

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Друг, друже любий, з днюхою тебе! Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як сир в маслі, ні в чому і ніколи не потребувати, відриватися на повну, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя. 💖🥂🎁🎂

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Вітаю з днем народження, друже! 🎂🎁 Бажаю, щоб тебе оточували гарні дівчата, щоб у кишенях водилися багато грошиків, щоб у голові мозок ніколи не гальмував, щоб усе, що захотів, ти собі купив.

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Вітаю, мій любий друже, з днем народження! Бажаю, щоб фантазія вирувала, справжня красуня тебе любила, щоб агрегат твій тебе не підводив, і в цьому житті хвилю кайфу та веселощів щоб ти ловив. 😎💖🥂

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Дорогий друже, нехай сьогодні, у твій день народження, станеться все те, про що ти навіть боявся мріяти: на тебе завалиться всесвітня слава, потік грошей, водоспад жіночого кохання та ураган удачі.

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Мій друже любий, вітаю тебе з днюхою. 🎂🎉Побажаю тобі сили та відваги, як у лева, краси та граціозності, як у лебедя, веселощів та завзятості, як у мавпи, грошей, як у Ілона Маска, а здоров’я, як у Дункана Маклауда.

Раніше "Телеграф" публікував оригінальні привітання другові на день народження. У добірці зібрано вірші, прозу та гарні листівки.