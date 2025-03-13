"Людина не нашого типу": стало відомо, чому Келлога відсторонили від переговорів щодо війни в Україні

Росіянам Келлог невигідний. Що цікаво, "своїм" у Білому домі він не вигідний ще більше

Відставний генерал армії США Кіт Келлог, якого з помпою та фурором свого часу призначили на посаду спеціального представника президента Дональда Трампа з питань України та Росії, був врешті-решт відсторонений від процесу переговорів щодо війни в Україні на вимогу Кремля. В Москві та у Вашингтоні вирішили, що Келлог "занадто проукраїнський", щоб виконувати цю роль.

Про це пише NBC News із посиланням на коментарі, які дали виданню представник адміністрації США та російський чиновник. Зазначається, що саме з цієї причини Келлог був відсутній як на "переговорах" США та Росії, так і на переговорах України з США, які пройшли в Саудівській Аравії. Хоча це, здавалося б, саме його компетенція.

Мешканець Кремля Володимир Путін через своїх представників висунув США вимогу "прибрати" Келлога з процесу переговорів, оскільки в Кремлі його вважають занадто "проукраїнським". США погодилися – як з оцінками Путіна, так і з його вимогою, підтверджують джерела видання в США та Росії, тобто адміністрації Трампа участь Келлога в переговорах здалася ще невигіднішою, ніж росіянам.

"Келлог — колишній американський генерал, занадто близький до України. Людина не нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо", – сказав виданню російський чиновник.

Офіс Келлога проігнорував прохання прокоментувати інформацію про можливі причини відсторонення генерала від переговорів. А спікер Ради національної безпеки Джеймс Хьюїтт сказав, що Келлог, попри такий афронт, все ще перебуває у команді президента США.

"Келлог… залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", – запевнив він.

Зазначимо, 12 березня американські ЗМІ повідомили, що Келлог фактично був усунений від переговорного процесу щодо припинення війни. Зокрема він не був присутній на зустрічі делегацій США та України у Саудівській Аравії. Зараз основними перемовниками з боку Вашингтона щодо війни Росії проти України є державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волц та представник на Близькому Сході Стів Віткофф. Подальша роль Келлога залишається невизначеною.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно Келлог заявив, що, обіцяючи завершити війну за 24 години, президент США Дональд Трамп не уточнив, у який саме день це станеться. Ця дивна заява викликала шквал мемів у мережі.