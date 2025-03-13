Форвард збірної України вистрілив дублем у Лізі Європи (відео)

Українець оформив дубль у єврокубку

У четвер, 13 березня, грецький "Олімпіакос" приймав норвезький "Буде-Глімт" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. За господарів один тайм відіграв український нападник Роман Яремчук.

Зустріч, що проходила у Піреї (Греція) на стадіоні "Георгіос Караїскакіс", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Олімпіакосу". Про це повідомляє "Телеграф".

Яремчук вийшов на поле у другому таймі за рахунку 0:1 на користь гостей. А на 53-й та 65-й хвилинах форвард збірної України засмутив кіпера "Буде-Глімта" та порадував грецьких фанатів. У результаті Роман оформив дубль та приніс "Олімпіакосу" перемогу.

Проте мінімальної перемоги виявилося замало для "Олімпіакоса", щоб вийти до наступного раунду турніру. У першій грі, яка пройшла в Норвегії, "Буде-Глімт" здобув перемогу з рахунком 3:0 і за сумою двох матчів пробився до чвертьфіналу другого за силою єврокубка.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відзначився забитим голом у Лізі чемпіонів. Це був перший гол Олександра у найсильнішому єврокубку.