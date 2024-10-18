Рельєфне тіло Вакарчука викликало фурор. А як фронтмен "Океану Ельзи" виглядав у молодості (фото)

У мережі бурхливо обговорювали фото з ювілейних концертів "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук уже багато років на сцені, він усі ці роки беззмінний фронтмен гурту "Океан Ельзи". Наразі колектив дає ювілейні концерти з приводу свого 30-річчя, а тим часом Святослав не перестає розбурхувати шанувальників.

Так, на недавніх концертах Вакарчук оголив рельєфний прес та викликав захоплення у шанувальників. І це у 49 років. "Телеграф" вирішив згадати, а як виглядав фронтмен "Океану Ельзи" на початку кар’єри.

Святослав Вакарчук — яким він був, коли з’явився "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук вже 30 років є незмінним лідером гурту "Океан Ельзи". Цього року колектив відзначає ювілей та дає святкові концерти, незважаючи на війну в Україні. Вони збирають тисячі шанувальників і виступають навіть в укритті під час повітряної тривоги.

Нещодавно на одному з концертів фронтмен Святослав Вакарчук продемонстрував приголомшливу фізичну форму та рельєфний прес. А йому ж уже 49 років. Це викликало бурхливі обговорення у соцмережах, шанувальники були у захваті, у якій формі себе тримає музикант.

Проте, в молодості, коли "Океан Ельзи" лише починав своє існування і здобував першу славу, Вакарчук виглядав зовсім інакше. До колективу він прийшов, будучи 19-річним студентом — він був худим і з довгим волоссям на голові. До речі, протягом усієї своєї кар’єри Святослав експериментував із зачісками, а точніше із довжиною волосся. А ось колір завжди залишався незмінним — темним, як і волосистість на обличчі. Тільки ближче до зрілості Вакарчук зробив коротку стрижку та помітно посивів.

І в молоді роки, і зараз Святослав Вакарчук був стрункої статури. Однак, на початку кар’єри він ще не мав такого підтягнутого тіла та рельєфного преса. Мабуть, зараз артист більше стежить за своєю зовнішністю та відвідує спортзал.

До речі, фішка з оголенням торсу на концертах бере свій початок ще з молодих років. На архівних фотографіях, які є у мережі, можна побачити, що Вакарчук часто виступав без сорочки. І ця традиція залишилася з ним і зараз, через 30 років на сцені.

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