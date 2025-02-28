Коли Зеленський зустрінеться з Трампом: у Вашингтоні назвали точний час

Також Трамп прокоментував низку своїх попередніх заяв

Переговори України та США сьогодні, 28 лютого, відбудуться у Вашингтоні. Туди вже прибув український лідер Володимир Зеленський, де у нього заплановано зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, передає "Голос Америки".

Трамп зазначив, що зустріч розпочнеться об 11-й ранку за Вашингтоном (о 18:00 за Києвом). Американський президент наголосив на важливості цих переговорів. Також Трамп високо оцінив мужність українського народу та висловив повагу до Зеленського.

"Я поважаю президента Зеленського, українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним", – сказав Трамп.

Напередодні зустрічі американський президент заявив, що вважає Володимира Зеленського найкращим президентом України.

За словами Трампа, Сполучені Штати мають намір продовжувати співпрацю з Україною. "Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. Він уже на шляху до США і ми підпишемо угоду разом", – підкреслив Трамп.

Також з'явилася реакція президента США на запитання журналістів щодо його попередньої заяви про Зеленського. Коли Трампа запитали, чи досі він вважає українського лідера "диктатором", американський президент відповів: "Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати".

Раніше Трамп дійсно назвав Зеленського "диктатором без виборів" та стверджував, що українському президенту "краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни". Також американський лідер заявляв про нібито низький рейтинг Зеленського серед українців — всього 4%.

Нагадаємо, Трамп заявив про два можливі сценарії розвитку бойових дій в Україні. На його думку, важливо спершу домогтися припинення вогню в Україні, як бази для подальших переговорів.