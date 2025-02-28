На Львівщині неподалік кордону перевернулася вантажівка з зерном: рух ускладнено (фото)

Аварія сталася біля села Гостинцеве поруч із польським кордоном

Автомобільна аварія у Львівській області сталася зранку у п'ятницю, 28 лютого. На трасі Львів-Шегині поблизу Мостиської перекинувся зерновоз, через що рух ускладнений.

Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

Аварія трапилася біля села Гостинцеве на трасі М-11 Львів — Шегині, де зерновоз перекинувся на одній зі смуг руху, спричинивши ускладнення руху для транспорту.

Гостинцеве на карті

"На місці працюють відповідні служби. Ми забезпечуємо регулювання руху. Врахуйте цю інформацію під час планування поїздки, зважайте на погодні умови та бережіть себе", — повідомили у патрульній поліції.

Водіїв закликають враховувати цю ситуацію під час планування маршруту.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що в України сталося багато ДТП через ожеледь на дорогах. Також на Дніпропетровщині біля Покровська сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких дві фури зазнали сильних пошкоджень.