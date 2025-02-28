Найкращий російський тенісист погрожував судді у прямому етері (відео)

Російський спортсмен часто біситься на корті

Перша ракетка Росії та шостий номер рейтингу ATP Данило Медведєв знову повівся недостойною під час гри. Нещодавно росіянин влаштував істерику на корті, звинувативши у всьому маленьку дівчинку.

Інцидент із Медведєвим стався на турнірі у Дубаї (ОАЕ). Про це повідомляє "Телеграф".

У чвертьфіналі проти Таллона Грікспора з Нідерландів Данило програв другий сет, не реалізувавши 4 матчболи. У перерві суддя Адель Нуру "нагородив" нейтрального спортсмена попередженням за неспортивну поведінку. Річ у тім, що росіянин кричав арбітру, що той "безглуздий". Через це між тенісистом та рефері розпочалася суперечка, яка потрапила у пряму трансляцію поєдинку на ТБ. До речі, Медведєв пообіцяв судді, що той матиме проблеми.

ДМ: "За що? За що?"

АН: "За те, що ти мені сказав".

ДМ: "А що я сказав?"

АН: "Ти знаєш, що ти сказав".

ДМ: "А, ти ось такий. Дуже м’який. Дуже м’який. Це що, подвійні стандарти щодо росіян?"

У результаті Грікспор переміг росіянина з рахунком 6:2, 6:7, 5:7.

Медведєв славиться своєю неспортивною поведінкою на корті. Наприклад, нещодавно Данило зганьбився на Підсумковому турнірі ATP. Також росіянин влаштував дивний діалог з уболівальником на Australian Open-2025.