Більше, ніж Зеленський? Скільки заробляє мер Львова Садовий

У 2024 році Садовий не писав заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових чи оздоровлення

Заробітна плата міського голови Львова Андрія Садового за січень 2025 року становила 81 394,01 гривні. Ця сума вийшла після всіх вирахувань податків та зборів.

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Виконавчого комітету Львівської міськради на запит видання. Там розповіли, як сформувалася саме ця сума.

У документі зазначено, що посадовий оклад мера становив 13 128, 13 грн, доплата за ранг – 409,48 грн, надбавка за вислугу років – 4061, 29 грн, надбавка за високі досягнення у роботі – 8799,45 грн, доплата за роботу з таємними документами – 1312,81 грн, щомісячна премія – 32 024,56 грн, зарплата за час перебування у відрядженні/участі у сесії – 46001,07 грн.

При цьому з отриманої суми було вираховано 30,28 грн (індексація), а також військовий збір та податок від доходу у розмірі 24312,5 грн. Таким чином, у підсумку вийшла сума 81 394,01 гривні, яку отримав за січень міський голова Львова.

Водночас було надано звітність про заробітну плату Садового за кожен місяць 2024 року.

Також наголошується, що Садовий у 2024 році не писав заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, відповідно жодної матеріальної допомоги не отримував.

"Телеграф" вирішив порівняти зарплату Андрія Садового із заробітною платою резидента України Володимира Зеленського. У своїй декларації глава держави вказував, що за місяць його зарплата становить 28 тисяч гривень (без надбавок та премій), пише "Слово і діло". Тобто це майже втричі менше, ніж у Садового. Однак у мера Львова ця сума вказана вже з надбавками та преміями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє голова Харківської ОВ Олег Синєгубов. Став відомий розмір його зарплати у січні 2025 року, а також за 2024 рік.