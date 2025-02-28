АОЗ від початку року не уклала жодного контракту на боєприпаси, - Шабунін

Агенція оборонних закупівель від початку 2025 року не уклала жодного контракту на закупівлю боєприпасів.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за місяць АОЗ уклав нуль контрактів на боєприпаси.

"Я вам більше скажу: з початку року — тобто за ДВА останні місяці — АОЗ уклав НУЛЬ контрактів на боєприпаси. (Щодо січня можна підтвердити журналістським запитом)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду — керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Згодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб вкотре змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель. Замість Арсена Жумаділова директоркою знову вказали Марину Безрукову.

Міністерство оборони подало до Міністерства юстиції скаргу щодо повернення Марини Безрукової на посаду очільниці ДП "Агенція оборонних закупівель".

У Єдиному держреєстрі знову змінили запис про директора Агенції оборонних закупівель.