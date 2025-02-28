Росіяни зробили "фінт вухами". Генерал ЗСУ пояснив, чому 2022 року розвідка "проспала" вторгнення

Стратегія росіян обмежила їхню свободу дій

Після військових навчань росіян біля кордонів України, які почалися 2021 року і тривали до початку 2022-го, наша розвідка не змогла оцінити ступінь загрози, коли агресор концентрував сили біля наших меж, але не було ознак створення ударних угруповань.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він пояснив, чому українська розвідка "проспала" вторгнення.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Цей "фінт вухами" з боку росіян (тривалі навчання без створення ударних угруповань. — Ред.) зіграв злий жарт з нами, бо багато де це сприйняли саме в такому ключі, — каже генерал Назаров.

Але, за його словами, така стратегія росіян теж обмежила їхню свободу дій.

— Враховуючи умови місцевості, пору року, пересування таких шалених за розмірами колон по достатньо рознесених напрямках наразило їх на загрозу. Вони значною мірою самі підставлялися, — каже військовий. — Коли стратегія бліцкригу (що всі перелякалися, розбіглися, побачивши ці колони) не спрацювала, то вони певний час не знали, що їм робити далі.

Як пояснює соратник Залужного, колони бойової техніки у десятки кілометрів завдовжки просто так не повернеш.

— Потім вони потрапляли в наші засідки. Навчені люди, які мають досвід, плюс ефективне використання помилок противника, порушили плани росіян, і вони змушені були потім робити перегрупування і далі змінювати стратегію на цю війну. Розуміючи ці проколи, вони потім вже вирішили зосередити основні зусилля на сході, — підсумував Віктор Назаров.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи була готова Україна до війни три роки тому.