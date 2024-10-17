Вивчилася на лікаря і стала депутаткою Київради: як у молодості виглядала колишня перша леді Марина Порошенко

Мало хто знає, що дружина Петра Порошенка також збудувала політичну кар’єру

Марина Порошенко – дружина екс-президента Петра Порошенка та колишня перша леді України. Вона має медичну освіту, проте довгі роки будує політичну кар’єру і зараз є депутатом Київської міської ради.

"Телеграф" вирішив згадати, як у молодості виглядала Марина Порошенко та яке прізвище мала до заміжжя.

Марина Порошенко — що про неї відомо

Марина Порошенко народилася у Києві 1 лютого 1962 року, зараз їй 62 роки. До заміжжя вона мала дівоче прізвище Переведенцева. Після школи майбутня перша леді закінчила Київський медичний інститут. Закінчила аспірантуру та у 1991 році захистила кандидатську дисертацію. Після отримання лікарської спеціальності Марина Порошенко працювала у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві. Однак на початку 2000-х почала будувати політичну кар’єру.

Марина Порошенко із батьком

Спершу вона була помічницею народного депутата Віктора Короля. Після виборів 2014 року Марина Порошенко стала помічницею депутата-мажоритарника із Вінниці Григорія Заболотного.

У період з 2016 до 2020 року Марина Порошенко була членом Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". А з 2018 року майже рік очолювала Український культурний фонд.

На виборах до Київради у 2020 році Марину Порошенко висунули першим номером у списку "Європейської Солідарності". Виборці її підтримали і колишня перша леді стала депутатом Київської міськради та залишається ним і зараз.

Знайомство з Петром Порошенком та статус першої леді

Марина та Петро Порошенко познайомилися у студентські роки, проте романтичний зв’язок між ними зав’язався лише через півроку. У своїх інтерв’ю колишня перша леді згадує той час із ностальгією. Зізнається, що закохалася у Петра Олексійовича з першого погляду. Він був розумним, товариським і душею компанії, такий хлопець швидко привернув її увагу. До того ж, у молодості майбутній президент України активно займався спортом — був майстром спорту з вільної боротьби та дзюдо.

"Я дуже цим пишалася і завжди відчувала себе за його спиною, як за кам’яною стіною", – зізналася Марина Порошенко журналістам в одному з інтерв’ю.

Коли закохані вирішили одружитися і навіть подали заяву до РАЦСу, сталося непередбачене — Петру Порошенку прийшла повістка до армії. Для них це стало справжньою трагедією, але не завадило побратися, адже під час служби солдата відпустили додому на кілька днів, щоб зіграти весілля. Це було 40 років тому — 1984 року.

У 2014 році після Революції Гідності Петра Порошенка було обрано Президентом України. Відповідно, Марина Порошенко стала першою леді України. І гідно виконувала цю роль усю каденцію чоловіка на посаді глави держави. Вона супроводжувала чоловіка на важливих політичних заходах та під час закордонних візитів, давала інтерв’ю журналістам і навіть з’явилася на обкладинці глянсового журналу Elle. А ще часто носила вишиванки та прославляла українську культуру.

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