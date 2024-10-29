Молодша за актора на 35 років: як виглядає нова обраниця Остапа Ступки та що про неї відомо (фото)
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Днями актор підтвердив роман з молодою дівчиною
Остап Ступка — відомий актор, який знявся в десятках українських фільмів. Також він є артистом Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка понад 35 років. Водночас актор мав насичене особисте життя.
"Телеграф" розкаже більше про амурні справи Остапа Ступки, та з ким він перебував у шлюбі.
Що відомо про особисте життя Остапа Ступки
Відомий український актор був одружений тричі. Уперше він вступив у шлюб з жінкою, на ім'я Тетяна Капліна. У подружжя народився син Дмитро, коли актору було всього 18 років. Тож доглядом за дитиною, окрім жінки, значною мірою займалися дідусь Богдан Ступка зі своєю дружиною.
Другою обраницею Ступки була Ірина, яка за освітою — художник-модельєр. Жінка працювала директоркою-розпорядницею в театрі. З нею в Остапа з'явилось двоє дітей — сина Богдан та донька Устина.
Утретє Ступка вступив у шлюб зі студенткою Дариною. Дівчина була молодшою за актора на 20 років. Після початку повномасштабного вторгнення пара розійшлась.
Пізніше у медіа подейкували про новий роман актора з 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач. Урешті, Ступка підтвердив ці стосунки на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість", куди прийшов разом з новою обраницею. Чоловік зазначив, що вони познайомилися на роботі, у театрі імені Франка.
Актор розповів, що почувається щасливим і концентрується на теперішньому моменті. Він наразі не планує одружуватися вчетверте: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було!".
Відомо, що Маргарита Ткач — молодша за Остапа Ступку на 35 років. Вона пише статті для видання "Український театр", а також займатиметься сайтом і соцмережами цього медіа.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд мав у молодості популярний актор Богдан Бенюк. Він починав кар'єру з історичних і військових фільмів.