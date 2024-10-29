Молодша за актора на 35 років: як виглядає нова обраниця Остапа Ступки та що про неї відомо (фото)

Днями актор підтвердив роман з молодою дівчиною

Остап Ступка — відомий актор, який знявся в десятках українських фільмів. Також він є артистом Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка понад 35 років. Водночас актор мав насичене особисте життя.

"Телеграф" розкаже більше про амурні справи Остапа Ступки, та з ким він перебував у шлюбі.

Що відомо про особисте життя Остапа Ступки

Відомий український актор був одружений тричі. Уперше він вступив у шлюб з жінкою, на ім'я Тетяна Капліна. У подружжя народився син Дмитро, коли актору було всього 18 років. Тож доглядом за дитиною, окрім жінки, значною мірою займалися дідусь Богдан Ступка зі своєю дружиною.

Дружина Тетяна з сином Дмитром, Фото: "1+1"

Другою обраницею Ступки була Ірина, яка за освітою — художник-модельєр. Жінка працювала директоркою-розпорядницею в театрі. З нею в Остапа з'явилось двоє дітей — сина Богдан та донька Устина.

Остап з дружиною Іриною та донькою Устиною, фото з мережі

Утретє Ступка вступив у шлюб зі студенткою Дариною. Дівчина була молодшою за актора на 20 років. Після початку повномасштабного вторгнення пара розійшлась.

Остап з Дариною, фото: "КіноТеатр"

Пізніше у медіа подейкували про новий роман актора з 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач. Урешті, Ступка підтвердив ці стосунки на відкритті міжнародного кінофестивалю "Молодість", куди прийшов разом з новою обраницею. Чоловік зазначив, що вони познайомилися на роботі, у театрі імені Франка.

Остап з Маргаритою, фото: пресслужба КМКФ "Молодість"

Актор розповів, що почувається щасливим і концентрується на теперішньому моменті. Він наразі не планує одружуватися вчетверте: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було!".

Фото з соцмереж Маргарити Ткач

Фото з соцмереж Маргарити Ткач

Відомо, що Маргарита Ткач — молодша за Остапа Ступку на 35 років. Вона пише статті для видання "Український театр", а також займатиметься сайтом і соцмережами цього медіа.

Фото з соцмереж Маргарити Ткач

Фото з соцмереж Маргарити Ткач

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд мав у молодості популярний актор Богдан Бенюк. Він починав кар'єру з історичних і військових фільмів.