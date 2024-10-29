"Якщо війська КНДР перетнуть кордон..." Байден розповів, якою має бути реакція України

Україна має оборонятися, заявив американський президент

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байдена висловився про перебування військ Північної Кореї в Російській Федерації, а також про ймовірну їхню присутність у Курській області на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Reuters. Байден заявив, що він стурбований інформацією про присутність північнокорейських військових у прикордонному регіоні. Також він висловився, чи має Україна завдавати удару у відповідь, якщо війська КНДР перейдуть кордон.

За словами президента Сполучених Штатів, якщо північнокорейська армія перейде російсько-український кордон і воюватиме разом із російською армією проти Сил оборони України, то Україна має атакувати їх.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили і військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію.

Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський сказав, скільки солдатів із КНДР готові взяти участь у війні проти України.