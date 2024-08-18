Єдина дочка Ярина з дитинства любила малювати та навчалася у Львові

Народний депутат України Андрій Парубій, як і Олег Ляшко, знає, що це таке виховувати дочку. Але незважаючи на свого колегу, у колишнього спікера ВРУ лише одна дитина.

Андрій Парубій не розкриває подробиць свого особистого життя. Відомо, що його дружина Уляна Юріївна працює на кафедрі фольклористики Львівського національного університету імені І. Франка. 2001 року у пари народилася дочка на ім’я Ярина.

Про дівчину, якій цього року мало виповнитись 23 роки, практично нічого невідомо. З архіву онлайн-газети Верховної Ради "Голос України" за 26 червня 2010 року:

"Яринка — донечка народного депутата Андрія Парубія. Їй лише 7 рочків. Доки тато працює в парламенті, вона живе з мамою у Львові. Навчається у міській загальноосвітній школі. Крім того, вчиться малювати в школі мистецтв. Цього року її роботи були представлені на обласному конкурсі дитячого малюнка. Яринка стала дипломанткою конкурсу"

Ярина Парубій у 7-річному віці. Фото: golos.com.ua

2013 року в "УП" з’явилася стаття про дітей народних депутатів. У матеріалі йдеться, що 12-річна Ярина грає у "Веселу ферму" та слухає Ані Лорак, яка сьогодні є зрадницею України та розважає росіян за рублі.

У 2017 році Андрій Парубій разом із сім’єю відсвяткували Великдень. Разом із дружиною Уляною та дочкою Яриною нардеп освятив великодній кошик у Львові у Музеї народної архітектури та побуту "Шевченківський Гай".

Пізніше у серпні колишній спікер побував на фестивалі української лицарської культури "Тустань" у Львівській області, де похвалився своєю красунею-дочкою.

Судячи з бізнес-аналітики YouControl, Ярина Андріївна Парубій є підприємницею. Ймовірно, дівчина займається туристичним бізнесом.

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