З кучерявим волоссям і милим поглядом: як виглядала Ані Лорак у молодості

Артистка робила певні втручання в зовнішність

Раніше Ані Лорак була однією з найпопулярніших співачок в Україні. Так тривало допоки виконавиця не переїхала в країну-агресорку та остаточно не розчарувала фанів, коли не засудила вторгнення росіян. Тривалий час її продюсером був Юрій Фальоса, який допоміг їй стати упізнаваною.

Ані Лорак сильно змінилась з часів, коли вона тільки починала кар'єру. Як вона виглядає зараз та як перевтілювалась з розвитком кар'єри — розкаже "Телеграф".

Ані Лорак у молодості

Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) народилась у Кіцмані, що на Чернівеччині. Вона почала співати в дитинстві, беручи участь у різних конкурсах і концертах. Зокрема, молоду артистку вперше помітили на фестивалі "Первоцвіт-92".

Невдовзі взяла участь у конкурсі "Утренняя звезда-95", що відбувався в Москві. Для нього вона й придумала творчий псевдонім — Ані Лорак, який передбачає її ім'я навпаки. Це дало молодій виконавиці першу популярність. Пізніше з'явилась на "Червоній руті" в Криму.

Майбутня знаменитість була дуже милою — з кучерявим волоссям, родимками біля губи та витонченими рисами обличчя. Тоді вона одягала сукні, білі сорочки, спідниці, які відповідали тогочасній моді.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

У 90-х почала співпрацювати з продюсером Юрієм Фальосою. Чоловік був старшим за Лорак на 18 років. Їх об'єднували не лише професійні стосунки, а й романтичні, попри велику різницю у віці. Так, Фальоса жив з Лорак протягом 13 років.

Фото з мережі

У цей період виходять перші альбоми співачки: "Хочу летать", "Я вернусь", "Там, де ти є". А популярними треками того часу були "Я вернусь", "Полуднева спека", "Мрій про мене", "Три звичних слова", "Там, де ти є". Композиції співачки займали перші місця в музичних чартах.

З кожним новим хітом імідж артистки змінювався. Так, її образи стали відвертішими та ефектнішими. Вона почала оголювати різні частини тіла та обирати речі з акцентними деталями, зокрема блискітками.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

У 2008 році Лорак представляла Україну на Євробаченні, де посіла другу сходинку з треком Shady Lady. Цю пісню написав путініст Філіп Кіркоров, який допомагав артистці з організацією номера на конкурс. З того часу почала співпрацювати з Кіркоровим.

Яскравий виступ приніс виконавиці велику славу та можливість активніше розвивати кар'єру. У цей час її нагородили званням "Народна артистка України". Артистка часто експериментувала з зовнішністю. Вона стригла чубчик, фарбувала волосся в різні кольори, пробувала різні зачіски. Також Лорак почала з'являтися на сцені в мінісукнях, на височезних підборах, з глибоким декольте.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Ані Лорак зараз

Артистку не зупинила окупація Росією Криму та вторгнення на Донбас, і вона продовжила виступати в країні-агресорці. У 2014 році вона також планувати концерти в Криму, але скасувала через суспільний хейт.

Як наслідок, активісти почали бойкотувати концерти співачки в українських містах. Протестувальники були обурені тим, що Ані Лорак брала участь у різних заходах в Росії. Вона з'явилась на одному концерті з артистами-путіністами, які підтримали окупацію Криму та вторгнення росіян на Донбас. Попри це, Лорак ще певний час брала участь у різних концертах, отримувала премії в Україні та перебувала в журі шоу "Голос країни".

Фото з мережі

Утім, через певний час співачка остаточно перебралась в Росію й будувала там кар'єру. Вона виступала на пропагандистських каналах, їздила з гастрольними турами по російських містах, давала інтерв'ю. З того часу співачка все рідше приїжджала на батьківщину й виступала тут.

А коли у 2022 році виконавиця не засудила повномасштабну війну, розпочату Росією, то остаточно розчарувала прихильників, які були в неї на батьківщині. У 2023 році РНБО запровадила санкції проти Лорак, а українці чи не щодня пишуть співачці коментарі з осудом за її мовчання про страшні злочини країни-агресорки.

Коли Ані Лорак переїхала в Росію, то почала вносити корективи у свою зовнішність. Стало помітно, що виконавиця зробила певні ін'єкції. Вона збільшила губи, а також стали більш вираженими її вилиці, овал обличчя. Ймовірно, артистка використовує ботокс чи певні філери, аби блокувати зморшки й мати молодий вигляд.

Фото з мережі

Фото з мережі

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди зник оперний співак Володимир Гришко. Раніше артист підтримував четвертого президента Віктора Януковича.