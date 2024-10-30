Втік до Румунії, але вирішив повернутись: що чекає відчайдуху, який двічі перетнув кордон

Громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну

У вересні 2024 року чоловік чотири дні йшов буковинськими лісами до Румунії, проте не знайшов у Європі роботу та вирішив повернутися таким самим незаконним шляхом. Жителя Одещини затримали неподалік Словаччини на Закарпатті прикордонники відділу "Ужгород" Чопського загону.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України 30 жовтня. Там зазначили, що затримати підозрюваного українським прикордонникам допомогли словацькі колеги, повідомивши про рух біля кордону.

Одесит, зрозумівши, що до нього наближається група реагування, намагався втекти до лісу й ігнорував вимоги зупинитися. Прикордонникам довелося кілька разів зробити попереджувальні постріли в повітря, щоб змусити втікача зупинитись, зазначили в ДПСУ.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу. На нього було складено адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону.

Підозрюваний — 30-річний житель Одещини. Він розповів, що незаконно перетнув кордон з ЄС на початку вересня. Тоді він чотири дні йшов закарпатським лісом до Румунії, а звідти переїхав до Німеччини.

Знайти роботу й влаштуватися у Європі не вдалося, тому чоловік вирішив повертатися назад. Він знову проклав маршрут лісом поза пунктами пропусками і йшов за онлайн-картами, бо боявся відповідальності за попереднє порушення.

"Статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, – не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки", — зазначили у ДПСУ.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків не отримає повістку поштою.