"Не для того мама квіточку ростила"? Українці рознесли Клименка за заяву, що поліцейські не можуть воювати

Українці, які в окопах, кажуть, що теж раніше не вміли воювати

Заява міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про те, що "поліцейські не можуть воювати, адже не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами", викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі розкритикували твердження міністра, зауваживши, що сотні тисяч українців, які зараз в окопах, також не вміли воювати раніше.

На думку Клименка, правоохоронці навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинців у містах, а не в окопах і не в полі.

В основному коментарі під постами такі: "Навчений 55-річний тракторист Василь з села Підспинівка. Х@лі не ясно?" або "Ненавчені! Так навчив би! Бо в положенні про воєнний стан написано, що "органи правопорядку беруть участь к захисті території від ворога". Цікаво, там ті поліцейські вже всі інваліди, чи ні?"

Новина розійшлась по українських медіа та соцмережах зі швидкістю світла. До коментарів долучились також громадські діячі та експерти. Зокрема, політтехнолог Олексій Голобуцький написав: "Звісно. Вони навчені в борделях повій т@ахати та бабусь з-під метро виганяти. Ну бляха, як спеціально все робиться! Знайдіть якийсь нормальний аргумент. Наприклад, що вони ссуть. І це буде правдою та всім абсолютно зрозуміло". Щодо повій, то очевидно, політексперт натякав на новину про те, що четверо представників поліції Києва у рамках "слідчого експерименту" скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу.

Прокоментував ситуацію також нардеп і військовослужбовець, полковник ЗСУ Сергій Рудик. "Не можна їм на війну, "не для того мама квіточку ростила" Не дай Боже щось станеться, хто буде охороняти придорожні кущі, надувати щоки і грізно заявляти, що "сержант Петренко зафіксував перевищення швидкості на 5 км"?

Втім, серед коментаторів є й такі, що вважають, що Клименко правий. "В принципі, він правий, поліцаї не вчилися воювати". "Речі називати всім треба своїми іменами. Звичайно вони ссуть. Але не більше тих пролежнів, до яких прилетів бумеранг у вигляді "тцк-зації" навіть не за 10 років війни, а за 30 років їхнього голосування. Та й уникнути "бусизації" дуже просто — прийти в воєнкомат своїми ніжками. 10 років тому"

Заради справедливості варто зазначити, що частина поліцейських точно вміють воювати. Зокрема, це ті які служать в підрозділі "Лють" та в інших військових підрозділах.

Також "Телеграф" нещодавно публікував інтерв'ю з командиром групи роти розвідки зведеного загону "Хижак" департаменту патрульної поліції, який зазнав поранення в бою під Роботине з позивним "Скай". Він розповів, що на початку війни тисячі копів-добровольців стали на захист країни. Вони поповнили штурмову бригаду "Лють", що повністю складається з бійців нацполіції. Тоді ж сформувався зведений загін "Хижак" патрульної поліції, де є власна піхота, медики, рота розвідки, мінометники та техніка.