Готувалися цілий рік. Що стоїть за "світлофорною" тактикою просування росіян на Донбасі

Ворогу вдавалося мобілізувати до 70 тис. чоловік на місяць, але цей потік обмілів

Заяви деяких медійних осіб та частини західних ЗМІ, що фронт на Донбасі начебто "посипався", не відповідають дійсності. Інакше б російські окупанти рухалися колонами і набагато швидше, аніж це відбувається зараз. Це було б схоже на початок широкомасштабного вторгнення у лютому 2024 року, коли ворог просувався 50-100 км за добу, поки ЗСУ вибудовували стабільну лінію оборони.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, тимчасове просування ворога є наслідком активної мобілізації (в окремі місяці рекрутували до 70 тис. новобранців, однак зараз темпи впали до 18-20 тис.), саме тому росіянам так критично необхідний північнокорейський компонент, щоб виграти трішечки часу.

— Вони рік готувалися до цього просування і кинули усі свої резерви в бій. Через це є "стрибки" у просуванні, — пояснює військовий експерт. — Головна мета ворога — повна окупація Донецької та Луганської областей. Скоріше за все, він буде тиснути з півдня Донецької області. На жаль, є інформація, що Сили оборони з важкими боями залишають Богоявленку (це наступна лінія оборони, вибудована після того, як вони змогли за рахунок неймовірних втрат "проломити" Вугледар), і вони зараз рвуться до траси яка з'єднує Курахове з основною частиною України.

Як пояснює Дмитро Жмайло, ворог хоче вирівняти лінію бойового зіткнення по умовній лінії Вугледар — Курахове — Покровськ і максимум зайняти території. Другий пріоритетний для росіян напрямок — розташований на півночі Куп'янсько-Лиманський. Звідти вони будуть підтискати головну ціль: агломерацію Костянтинівка — Краматорськ — Слов'янськ.

— Це основна задача, і ще на літо 2202-го року ними було поставлено ідеологічне завдання повної окупації Донецької та Луганської областей, — нагадав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. — Але повірте мені, ці резерви так само "сточуються". І росіяни зараз рухаються за методом "світлофору", тобто ривками. Їм вдалося накопичити сили — вони ломанулися, але ширина цього просування буде зменшуватися.

Росіянам потрібно буде більше часу, щоб переформувати підрозділи, підтягнути свіжі резерви. Вони ще займуть території, бо дуже важко їх зупинити, але наше головне завдання — зберегти життя людей, — каже воєнний експерт.

Як приклад він навів взяття ворогом "з наскоку" Селидового, але там окупанти втратили дуже багато людей вбитими, а не тільки пораненими.

— На жаль, ми не витримуємо цієї чисельної переваги. У нас вже трішечки краще з артилерією, але некомплектність саме піхотних підрозділів також вдається взнаки, — каже Дмитро Жмайло. — Але сказати, що фронт "посипався" чи втратилася керованість військ — точно не можна. Подивіться всі сюжети українських теленовин — далі працюють воєнкори на лінії бойового зіткнення, і якби було правдою, що фронт "посипався" то і західна, і наша преса точно б не працювали в районі бойових дій.

Фронт, на жаль, рухається, але казати про якийсь прорив і що росіяни змогли нас переломити — це точно неправильно, підсумував військовий експерт.

"Телеграф" писав, що в жовтні 2024-го російські війська рекордно швидко просунулися. Востаннє такий успіх у них був 2022 року.