Зеленський назвав перший пункт Плану внутрішніх дій

За словами радника глави держави Дмитра Литвина, це – протидія дезінформації

Вже за два тижні може з’явитися робочий варіант Плану внутрішніх дій, здатний посилити Україну. До процесу залучено уряд, парламент, спецслужби та громадський сектор, а координує його секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко.

Першим пунктом документа буде протидія дезінформації. Про це у підкасті "Медіуми" розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"За два тижні ми можемо чекати першого драфту документа з Планом. Після цього ми подивимося, як доповідатимуть перший драфт президенту — що він скаже, і тоді стане ясно, яким чином документ буде доведено до фінального варіанту", – пояснив радник Зеленського.

За його словами, глава держави доручив розробити План внутрішніх дій, який має внутрішньо посилити нашу країну. Це відкрита робота, де готові чути пропозиції працівників медіа та учасників громадських організацій.

"Президент поставив завдання створити документ, який буде певним планом. По-перше, який буде зрозумілий людям. По-друге, реалістичним. Він має допомогти зрозуміти, як ми можемо внутрішньо посилитись у найближчі місяці: на що звернути увагу, що нам дасть більше єдності, що сприятиме розвитку внутрішнього виробництва зброї, які питання в обороні потребують термінового розв’язання. Все буде дуже конкретним", – розповів Дмитро Литвин.

Протидія дезінформації

Український лідер визначив обов’язкові напрямки та відповідальних за кожний із них. Загалом координує цей процес секретар РНБО Олександр Литвиненко. Координатор роботи та секретар РНБО за потреби залучатимуть представників уряду, парламенту, громадського сектору та спеціальних служб, уточнив чиновник.

Він додав, що в документі обов’язково буде враховано позицію громадянського суспільства, одним із пріоритетів буде боротьба з дезінформацією.

"На сьогодні секретар РНБО сформулював цей пункт як "інформаційна твердість". Це загальна така історія, до якої залучені різні структури, у тому числі обидві розвідки — ГУР та Служба зовнішньої розвідки України, а також СБУ. Першим завданням є, звісно, протидія дезінформації", – розповів радник Зеленського.

Відповідно до завдання президента, інформаційний пункт має бути першим, оскільки коли люди не розуміють, що відбувається, а партнери не розуміють позицію України, інші пункти буде складно реалізувати.

Нагадаємо, у секретній частині Плану перемоги Володимир Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2400 кілометрів. Вони мали увійти до так званого "пакету неядерного стримування". Однак на Заході це викликало роздратування.